El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 11 (J11), que forma parte de una fecha doble que se disputará entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.La J11 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Chivas será el primer conjunto tapatío en entrar en acción el viernes como visitante ante Puebla en el Cuauhtémoc, mientras que Atlas jugará un día después como local contra Necaxa en el Estadio Jalisco.Para esta fecha doble, la afición deberá estar atenta a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J11 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.Juárez vs LeónPuebla vs ChivasAtlas vs NecaxaPachuca vs San LuisToluca vs MazatlánMonterrey vs SantosAmérica vs PumasQuerétaro vs TigresXolos vs Cruz Azul* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México