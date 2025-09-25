Jueves, 25 de Septiembre 2025

Calendario de partidos de la J11 del Apertura 2025

La J11 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno; estos son los enfrentamientos

Por: Oralia López

Para esta fecha doble, la afición deberá estar atenta a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 11 (J11), que forma parte de una fecha doble que se disputará entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J11 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Chivas será el primer conjunto tapatío en entrar en acción el viernes como visitante ante Puebla en el Cuauhtémoc, mientras que Atlas jugará un día después como local contra Necaxa en el Estadio Jalisco.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J11 de la Liga MX en vivo

Para esta fecha doble, la afición deberá estar atenta a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.

Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J11 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.

Calendario de partidos J11 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 26 de septiembre de 2025

Juárez vs León

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Puebla vs Chivas

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

Sábado 27 de septiembre de 2025

Atlas vs Necaxa

  • Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Pachuca vs San Luis

  • Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Toluca vs Mazatlán

  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Monterrey vs Santos

  • Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

América vs Pumas

  • Sede: Estadio Azteca, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Domingo 28 de septiembre de 2025

Querétaro vs Tigres

  • Sede: Estadio Corregidora, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Xolos vs Cruz Azul

  • Sede: Estadio Caliente, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

