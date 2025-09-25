El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 11 (J11), que forma parte de una fecha doble que se disputará entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J11 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Chivas será el primer conjunto tapatío en entrar en acción el viernes como visitante ante Puebla en el Cuauhtémoc, mientras que Atlas jugará un día después como local contra Necaxa en el Estadio Jalisco.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J11 de la Liga MX en vivo

Para esta fecha doble, la afición deberá estar atenta a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.

Calendario de partidos J11 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 26 de septiembre de 2025

Juárez vs León

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Puebla vs Chivas

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

Sábado 27 de septiembre de 2025

Atlas vs Necaxa

Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Pachuca vs San Luis

Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Toluca vs Mazatlán

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Monterrey vs Santos

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

América vs Pumas

Sede: Estadio Azteca, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Domingo 28 de septiembre de 2025

Querétaro vs Tigres

Sede: Estadio Corregidora, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Xolos vs Cruz Azul

Sede: Estadio Caliente, 21:05 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

