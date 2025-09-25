La editorial Marvel Comics se prepara para lanzar una nueva versión de “El Hombre Araña”, quien no solamente presentará un traje inédito, sino también poderes e incluso una actitud nunca vista.

Se trata de la miniserie “Radioactive Spider-Man”, cómic que aparecerá a la venta el próximo 22 de octubre en Estados Unidos. La historia se desarrollará como parte de una nueva saga de cómics titulada “La Era de la Revelación”, donde se narra cómo un mutante llamado “Doug Ramsey” funda su propia nación mutante en el mismo corazón de Estados Unidos.

“Ramsey” tiene como poder la capacidad de “convencer” a otros de hacer lo que él quiera, lo que lo vuelve en uno de los seres más poderosos de la Tierra, más cuando se apodera de la voluntad de los “X-Men”.

La trama da un salto 10 años en el futuro, donde se descubre que Ramsey detonó una “bomba genética” que diezmó a la población de la Unión Americana y los que no murieron terminaron convertidos en mutantes, con poderes que en muchos casos están fuera de control.

Es en este mundo donde “Peter Parker” sigue luchando contra el mal. Para evitar los efectos de la bomba, el arácnido se irradia voluntariamente con energía radioactiva, desarrollando nuevos poderes, un par de brazos extra y una actitud más inestable, en un mundo donde el poder está por encia que la responsabilidad.

La trama de “Radioactive Spider-Man” se integra a una saga donde también se revelará el destino de otros héroes afectados por este nuevo mundo dominado por los mutantes. Desde los “Vengadores” hasta los “Cuatro Fantásticos”, pasando por “Iron Man” sin olvidar a los “X-Men”, quienes se han dividido tras la toma de poder por parte del mutante “Doug Ramsey”.

CT