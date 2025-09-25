Sigue la actividad del futbol internacional y en México este jueves 25 de septiembre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX femenil hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 25 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Xolos vs Querétaro | 20:00 horas | Tubi |

Partidos hoy jueves 25 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Osasuna vs Elche | 11:30 horas | SKY Sports |

Real Oviedo vs FC Barcelona | 13:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 25 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores EN VIVO

São Paulo vs LDU Quito | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Estudiantes LP vs CR Flamengo | 18:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy jueves 25 de septiembre de 2025 - Europa League EN VIVO

Lille vs SK Brann | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Go Ahead Eagles vs FCSB | 10:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Utrecht vs O. Lyonnais | 13:00 horas | Por confirmar |

Aston Villa vs Bologna | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Stuttgart vs Celta | 13:00 horas | Por confirmar |

Rangers FC vs Genk | 13:00 horas | Por confirmar |

Red Bull Salzburg vs FC Porto | 13:00 horas | Por confirmar |

Ferencvaros vs Viktoria Plzen | 13:00 horas | Por confirmar |

Young Boys vs Panathinaikos | 13:00 horas | Por confirmar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

