Lista de conciertos que habrá en CDMX en octubre 2025

Octubre llega cargado de sorpresas para los amantes de la música, ya que la Ciudad de México vibrará al ritmo de los artistas y grupos más aclamados de los últimos años, que encenderán los escenarios más icónicos de la capital durante las próximas semanas.

Desde rock y pop, hasta regional mexicano, corridos y cumbia, este mes la ciudad se llenará de ritmo, color y energía con la llegada de talentos nacionales e internacionales dispuestos a poner a todos a cantar y bailar.

No importa tu género musical favorito, seguro encontrarás el concierto perfecto para disfrutar con amigos, familia o en pareja.

A continuación, te compartimos el calendario completo de las presentaciones más esperadas este octubre:

Auditorio Nacional

1 de octubre: Jesse & Joy

2 de octubre: Fey

3 de octubre: Edith Márquez

4 de octubre: Daniel Boaventura

5 de octubre: Sonora Dinamita de Lucho Argaín – Cumbia sin Fronteras

7 de octubre: Natalia Lafourcade

8 de octubre: Dimash Qudaibergen

9, 10 y 31 de octubre: Alejandro Sanz

12 y 13 de octubre: El Tri

14 y 15 de octubre: Cazzu

17 y 18 de octubre: María José

22 de octubre: Bandalos Chinos

23 de octubre: Kase.O

26 de octubre: Alex Ponce

Lunario del Auditorio Nacional

2 de octubre: Joss

4 de octubre: Malcriada en Concierto

19 de octubre: Lost Acapulco: Tour 30 Años

Palacio de los Deportes

7 de octubre: Rod Stewart

8, 9, 21 y 22 de octubre: Chayanne

10 de octubre: Dimash Qudaibergen

12 de octubre: Super Junior

14 de octubre: Hozier

16 de octubre: Conan Gray

18 de octubre: Cuarteto de Nos

30 de octubre: Molotov

31 de octubre: Morrissey

Estadio GNP Seguros

1 y 2 de octubre: Zoé

4 de octubre: Alejandro Fernández

Teatro Metropólitan

17 de octubre: Ed Maverick

25 y 26 de octubre: Los Bunkers

27 de octubre: Primal Scream

31 de octubre: Elena Rose

Pepsi Center WTC

11 de octubre: Rusowsky

14 de octubre: Steven Wilson: The Overview Tour

17 y 18 de octubre: The Lumineers

28 de octubre: Nathy Peluso

31 de octubre: Avatar

Auditorio BB

5 de octubre: FUJII KAZE North America Tour 2025

12 de octubre: Poppy They’re All Around Us Tour

13 de octubre: Joss Gawin

25 de octubre: Missaverso

Otros recintos y eventos destacados

5 de octubre: Carpa Velódromo – La Femme

11 de octubre: Foro Puebla – Girl Ultra

16 de octubre: La Maraka – K-drama Fest con Jin Young el

20 de octubre: Lunario – Ocean Alley

22 de octubre: Pabellón Oeste – Halsey

25 de octubre: Velódromo Olímpico – Festival We Missed Ourselves

Octubre promete ser un mes inolvidable para quienes aman la música en vivo. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única y vibrante con alguno de estos espectáculos que llenarán de ritmo y emoción la capital.

