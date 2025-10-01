Miércoles, 01 de Octubre 2025

Lista de conciertos que habrá en CDMX en octubre 2025

Octubre trae a la CDMX conciertos de todos los géneros con artistas nacionales e internacionales que llenarán la ciudad de música y fiesta

La Ciudad de México se prepara para recibir grandes actos musicales que prometen espectáculos inolvidables para todos los gustos. CANVA

Octubre llega cargado de sorpresas para los amantes de la música,  ya que la Ciudad de México vibrará al ritmo de los artistas y grupos más aclamados de los últimos años, que encenderán los escenarios más icónicos de la capital durante las próximas semanas.

Desde rock y pop, hasta regional mexicano, corridos y cumbia, este mes la ciudad se llenará de ritmo, color y energía con la llegada de talentos nacionales e internacionales dispuestos a poner a todos a cantar y bailar.

No importa tu género musical favorito, seguro encontrarás el concierto perfecto para disfrutar con amigos, familia o en pareja.

A continuación, te compartimos el calendario completo de las presentaciones más esperadas este octubre: 

Auditorio Nacional

  • 1 de octubre: Jesse & Joy
  • 2 de octubre: Fey
  • 3 de octubre: Edith Márquez
  • 4 de octubre: Daniel Boaventura
  • 5 de octubre: Sonora Dinamita de Lucho Argaín – Cumbia sin Fronteras
  • 7 de octubre: Natalia Lafourcade
  • 8 de octubre: Dimash Qudaibergen
  • 9, 10 y 31 de octubre: Alejandro Sanz
  • 12 y 13 de octubre: El Tri
  • 14 y 15 de octubre: Cazzu
  • 17 y 18 de octubre: María José
  • 22 de octubre: Bandalos Chinos
  • 23 de octubre: Kase.O
  • 26 de octubre: Alex Ponce

Lunario del Auditorio Nacional

  • 2 de octubre: Joss
  • 4 de octubre: Malcriada en Concierto
  • 19 de octubre: Lost Acapulco: Tour 30 Años
  • Palacio de los Deportes
  • 7 de octubre: Rod Stewart
  • 8, 9, 21 y 22 de octubre: Chayanne
  • 10 de octubre: Dimash Qudaibergen
  • 12 de octubre: Super Junior
  • 14 de octubre: Hozier
  • 16 de octubre: Conan Gray
  • 18 de octubre: Cuarteto de Nos
  • 30 de octubre: Molotov
  • 31 de octubre: Morrissey

Estadio GNP Seguros

  • 1 y 2 de octubre: Zoé
  • 4 de octubre: Alejandro Fernández

Teatro Metropólitan

  • 17 de octubre: Ed Maverick
  • 25 y 26 de octubre: Los Bunkers
  • 27 de octubre: Primal Scream
  • 31 de octubre: Elena Rose

Pepsi Center WTC

  • 11 de octubre: Rusowsky
  • 14 de octubre: Steven Wilson: The Overview Tour
  • 17 y 18 de octubre: The Lumineers
  • 28 de octubre: Nathy Peluso
  • 31 de octubre: Avatar

Auditorio BB

  • 5 de octubre: FUJII KAZE North America Tour 2025
  • 12 de octubre: Poppy They’re All Around Us Tour
  • 13 de octubre: Joss Gawin
  • 25 de octubre: Missaverso

Otros recintos y eventos destacados

  • 5 de octubre: Carpa Velódromo – La Femme
  • 11 de octubre: Foro Puebla – Girl Ultra
  • 16 de octubre: La Maraka – K-drama Fest con Jin Young el
  • 20 de octubre: Lunario – Ocean Alley
  • 22 de octubre: Pabellón Oeste – Halsey
  • 25 de octubre: Velódromo Olímpico – Festival We Missed Ourselves

Octubre promete ser un mes inolvidable para quienes aman la música en vivo. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única y vibrante con alguno de estos espectáculos que llenarán de ritmo y emoción la capital.

