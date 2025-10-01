Cinépolis: Lista de estrenos que llegan en octubre 2025

Cinépolis te trae una cartelera llena de estrenos que cubrirán todos los gustos: desde épicas aventuras de acción hasta comedias refrescantes, pasando por dramas que conmueven el corazón y animación para disfrutar en familia.

Este mes, déjate sorprender por las historias más esperadas y descubre nuevas propuestas que darán de qué hablar.

Cartelera Cinépolis de octubre

BTS 2019 Speak yourself London - 1 octubre

Los extraños capítulo 2 - 2 de octubre

HIM - 2 de octubre

La Sangre del exorcista - 2 de octubre

Melodía de un amor secreto - 2 de octubre

Taylor Swift: To official Release Party - 3 de octubre

Downton Abbey: El Gran Final - 9 de octubre

Tron Ares - 9 de octubre

La máquina - 16 de octubre

El payaso del maizal - 9 de octubre

Frankie y los monstruos - 16 de octubre

Un mundo mejor - 19 de octubre

Cuando el cielo se equivoca - 23 de octubre

Chainsaw man La película - 23 de octubre

Volver al Futuro - 23 de octubre

Soy Frankelda - 23 de octubre

Paranorman - 23 de octubre

Depeche Mode - 28 de octubre

También vale la pena destacar que, con motivo del reestreno de Volver al Futuro, algunas salas de cine ofrecerán funciones especiales que incluirán un menú temático inspirado en la película.

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49% de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1. Selecciona Obtener mi folio.

2. Da clic en Usar beneficio.

3. Elige tu cine favorito.

4. Compra tus folios.

5. Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR?

Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

