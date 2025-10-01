Miércoles, 01 de Octubre 2025

Cinépolis: Lista de estrenos que llegan en octubre 2025

¡Prepara las palomitas y ajusta tu butaca, porque octubre llega recargado en la pantalla grande!

Por: Elsy Angélica Elizondo

Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento. CANVA / Unsplash

Cinépolis te trae una cartelera llena de estrenos que cubrirán todos los gustos: desde épicas aventuras de acción hasta comedias refrescantes, pasando por dramas que conmueven el corazón y animación para disfrutar en familia.

Este mes, déjate sorprender por las historias más esperadas y descubre nuevas propuestas que darán de qué hablar. 

Cartelera Cinépolis de octubre 

  • BTS 2019 Speak yourself London   -   1 octubre 
  • Los extraños capítulo 2   -   2 de octubre 
  • HIM  -   2 de octubre 
  • La Sangre del exorcista  -   2 de octubre 
  • Melodía de un amor secreto   -   2 de octubre 
  • Taylor Swift: To official Release Party   -   3 de octubre 
  • Downton Abbey: El Gran Final   -   9 de octubre 
  • Tron Ares   -   9 de octubre 
  • La máquina    -   16 de octubre 
  • El payaso del maizal    -   9 de octubre 
  • Frankie y los monstruos    -    16 de octubre 
  • Un mundo mejor   -  19 de octubre 
  • Cuando el cielo se equivoca    -   23 de octubre 
  • Chainsaw man La película   -   23 de octubre  
  • Volver al Futuro   -   23 de octubre 
  • Soy Frankelda    -   23 de octubre 
  • Paranorman  -   23 de octubre 
  • Depeche Mode    -   28 de octubre

También vale la pena destacar que, con motivo del reestreno de Volver al Futuro, algunas salas de cine ofrecerán funciones especiales que incluirán un menú temático inspirado en la película. 

