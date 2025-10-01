Cinépolis: Lista de estrenos que llegan en octubre 2025

Cinépolis te trae una cartelera llena de estrenos que cubrirán todos los gustos: desde épicas aventuras de acción hasta comedias refrescantes, pasando por dramas que conmueven el corazón y animación para disfrutar en familia.Este mes, déjate sorprender por las historias más esperadas y descubre nuevas propuestas que darán de qué hablar. También vale la pena destacar que, con motivo del reestreno de Volver al Futuro, algunas salas de cine ofrecerán funciones especiales que incluirán un menú temático inspirado en la película. Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49% de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:1. Selecciona Obtener mi folio.2. Da clic en Usar beneficio.3. Elige tu cine favorito.4. Compra tus folios.5. Redime en taquilla y disfruta tu película.Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.EE