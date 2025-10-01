¡Prepárate! Este octubre, HBO Max llega con las mejores series, películas y documentales para disfrutar junto a tu familia y amigos. Recientemente, la plataforma de streaming dio a conocer todos los estrenos que tiene preparados para el mes más escalofriante del año.

Y aunque muchos de los nuevos títulos serán perfectos para festejar a lo grande esta temporada de sustos , si no eres fan del terror o del Halloween, no te preocupes, porque esta lista tiene cintas para todo tipo de gustos.

Por ello, a continuación te compartimos el repertorio detallado de todos los estrenos de octubre en HBO Max.

PELÍCULAS

La sustancia (10/10/25)

Sé lo que hicieron el verano pasado (17/10/25)

Exterminio: La evolución (3/10/25)

El mal con el que vivo (10/10/25)

Amor explosivo (17/10/25)

SERIES

IT: Bienvenidos a Derry – HBO Original (26/10/25)

La Silla (12/10/25)

VGLY, Temporada 2 – Max Original (9/10/25)

Clube Spelunca (17/10/25)

Leyendas del mañana, Temporadas 1-7 (8/10/25)

Mentes extraordinarias, Temporada 2 (16/10/25)

Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 (30/10/25)

DOCUMENTALES

Armando con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud (21/10/25)

CONTENIDO INFANTIL

El maravillosamente extraño mundo de Gumball, Temporada 1 (6/10/25)

Las aventuras de Dog Man (3/10/25)

ANIMACIÓN PARA ADULTOS

Smiling Friends, Temporada 3 (6/10/25)

Hora de Aventura con Fionna y Cake, Temporada 2 (23/10/25)

Spy x Family, Temporada 2 (14/10/25)

DEPORTES

UEFA Champions League (1, 21 y 22 de octubre)

Premier League (4, 18 y 25 de octubre)

Noches de Lucha Libre AAA (25/10/25)

