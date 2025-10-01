Miércoles, 01 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Descubre todos los estrenos de HBO Max en octubre de 2025

HBO Max llega este octubre con contenido especial para celebrar la temporada más aterradora de todo el año

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Series, películas y estrenos que no te puedes perder este mes de octubre en HBO Max. ESPECIAL

¡Prepárate! Este octubre, HBO Max llega con las mejores series, películas y documentales para disfrutar junto a tu familia y amigos. Recientemente, la plataforma de streaming dio a conocer todos los estrenos que tiene preparados para el mes más escalofriante del año.

Y aunque muchos de los nuevos títulos serán perfectos para festejar a lo grande esta temporada de sustos, si no eres fan del terror o del Halloween, no te preocupes, porque esta lista tiene cintas para todo tipo de gustos.

Por ello, a continuación te compartimos el repertorio detallado de todos los estrenos de octubre en HBO Max.

PELÍCULAS

  • La sustancia (10/10/25)
  • Sé lo que hicieron el verano pasado (17/10/25)
  • Exterminio: La evolución (3/10/25)
  • El mal con el que vivo (10/10/25)
  • Amor explosivo (17/10/25)

SERIES

  • IT: Bienvenidos a Derry – HBO Original (26/10/25)
  • La Silla (12/10/25)
  • VGLY, Temporada 2 – Max Original (9/10/25)
  • Clube Spelunca (17/10/25)
  • Leyendas del mañana, Temporadas 1-7 (8/10/25)
  • Mentes extraordinarias, Temporada 2 (16/10/25)
  • Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 (30/10/25)

DOCUMENTALES

  • Armando con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud (21/10/25)

CONTENIDO INFANTIL

  • El maravillosamente extraño mundo de Gumball, Temporada 1 (6/10/25)
  • Las aventuras de Dog Man (3/10/25)

ANIMACIÓN PARA ADULTOS

  • Smiling Friends, Temporada 3 (6/10/25)
  • Hora de Aventura con Fionna y Cake, Temporada 2 (23/10/25)
  • Spy x Family, Temporada 2 (14/10/25)

DEPORTES

  • UEFA Champions League (1, 21 y 22 de octubre)
  • Premier League (4, 18 y 25 de octubre)
  • Noches de Lucha Libre AAA (25/10/25)

