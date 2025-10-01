¡Prepárate! Este octubre, HBO Max llega con las mejores series, películas y documentales para disfrutar junto a tu familia y amigos. Recientemente, la plataforma de streaming dio a conocer todos los estrenos que tiene preparados para el mes más escalofriante del año.Y aunque muchos de los nuevos títulos serán perfectos para festejar a lo grande esta temporada de sustos, si no eres fan del terror o del Halloween, no te preocupes, porque esta lista tiene cintas para todo tipo de gustos.Por ello, a continuación te compartimos el repertorio detallado de todos los estrenos de octubre en HBO Max.PELÍCULASSERIESDOCUMENTALESCONTENIDO INFANTILANIMACIÓN PARA ADULTOSDEPORTES* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP