Este viernes 20 de enero comienza la segunda temporada de la serie española Express en la plataforma de streaming Lionsgate+, la cual es protagonizada por Maggie Civantos, además de contar con las actuaciones de Alejo Sauras, Laura Laprida, Alba Planas, Carmen Daza, Kiti Mánver, Esteban Meloni, entre otros.

Express T2. ESPECIAL/LIONSGATE.

Creada por Iván Escobar, la primera temporada sobre una psicóloga criminalista que sobrevive a un secuestro, quien forma un equipo para enfrentar esta clase de delitos, deja claro que el miedo es una industria.

Express T2. ESPECIAL/LIONSGATE.

A partir de hoy da inicio la segunda temporada de esta historia de suspenso, drama y acción, en la que a través de ocho episodios Bárbara descubrirá que los secuestros exprés que les han encomendado son sólo la punta del iceberg de una industria construida y sostenida sobre el miedo; y que la empresa que los emplea, Zentral Risk, es una de las principales protagonistas de un sistema de corrupción de gran alcance y magnitud que continuará poniendo en peligro la vida de su familia. Zentral Risk genera estos delitos para ganar dinero combatiéndolos con su Equipo Express, pero si este modelo de negocio funciona es porque hay una estructura detrás que lo posibilita.

Express T2. ESPECIAL/LIONSGATE.

En su faceta personal, Bárbara se enfrentará a un punto de inflexión vital. Rebasados los 40, con dos hijas a su cargo, separada de su marido definitivamente y embarazada de nuevo, deberá tomar decisiones que marcarán el resto de su vida. La aparición de un hombre en su vida se traducirá en nuevas ganas de vivir, en recuperar sensaciones que creía perdidas y en la creencia de que las segundas oportunidades son posibles, pero ese hombre no es quién parece ser. Cuando secuestran a su hija, Camila, Bárbara es obligada a matar a un hombre para salvar la vida de su pequeña, situación que la cambia a ella y a sus hijas, Gus y Camila. Heredera de la inteligencia y el instinto de su madre, Gus descubrirá quién estuvo implicado en el secuestro de Camila.

Mientras en el plano profesional, Bárbara y el Equipo Express siguen trabajando en nuevos casos, con la gran ausencia de Maribel, ya que su muerte ha sido un duro golpe para todos y, tanto Dulce como Zero, no pararán hasta esclarecerla. Además, hay un nuevo miembro en el Equipo: Asia, una chica con un extraño don, al tocar objetos, tiene una especie de precogniciones que pueden ayudar al Equipo a resolver sus casos. Pronto, el Equipo Express tendrá que lidiar con el secuestro de un famoso streamer, con una persona a la que le secuestran su propia vida al haberle inoculado un veneno para el que no hay antídoto y el propio Equipo será la víctima.

Express estrenará un nuevo episodio cada viernes y la primera temporada ya está disponible en Lionsgate+.

