La segunda temporada de la serie televisiva policial “Express” está a la vuelta de la esquina, pues su estreno en Lionsgate+ para Latinoamérica será este viernes 20 de enero; se trata de la primera serie original española para la plataforma, la cual es producida por The Mediapro Studio y con Maggie Civantos como protagonista, aunque hay nuevos elementos que se suman al elenco.

En este sentido, Laura Laprida es una de las novedades en el reparto de la nueva entrega de la serie, al cual regresan, además de Civantos, Kiti Mánver, Vicente Romero, Loreto Mauleón, Esteban Meloni, Alba Planas, Omar Banana, Bernardo Flores y las jóvenes actrices Carmen Daza y Manuela Rojas.

En la segunda temporada de “Express”, “Bárbara” (Civantos) descubrirá que los secuestros exprés que les han encargado resolver son sólo la punta del iceberg de una industria construida y sostenida sobre el miedo; y que la empresa que los emplea, Zentral Risk, son actores principales de un sistema de corrupción de largo alcance y omnipresente que seguirá poniendo en peligro la vida de su familia. En este contexto, para esta nueva entrega, “Bárbara” encontrará esperanza en su relación con un nuevo comisario (Sauras) y su equipo crecerá con la adición de “Asia” (Laprida), cuyo pasado es oscuro y extraño.

Nuevos descubrimientos

En entrevista con EL INFORMADOR, Laura Laprida y Bernardo Flores, quien ya participó en la primera temporada, se dice “feliz por dar continuidad a esta trama de acción, y porque se integraron nuevos actores al equipo y se comienzan a descubrir cosas; creo que, a diferencia de la primera temporada, ahora nos descubrimos todos, desde un crimen, emociones, lo que sentimos por los demás y eso genera subtramas y conflictos. Ahora vemos cómo se desenvuelve y responden ‘Bárbara’ y el grupo ante estas situaciones”.

Así, Laprida refiere que en esta temporada se percibe “una mayor sensibilidad entre los personajes, cosas que no habíamos visto. Mi personaje, ‘Asia’, halla en ‘Bárbara’ un refugio y se establece un vínculo importante. Esto contribuye a la transformación de Maggie, que además lo hace muy bien”.

Historia más atractiva

En palabras de Flores, “agarró ahora más fuerza la trama psicológica de los personajes; estamos conociendo cómo piensan, sobre todo ‘Asia’, el personaje de Laura”; y aquí Laprida interviene para comentar que, “si la protagonista es una psicóloga criminal, ahora todo el equipo es más empático y se estrecha el contacto entre algunos, hay nuevas actitudes y, por eso, la historia se ha hecho más atractiva”.

La actriz hace hincapié en su emoción y en que espera que el público reciba a su personaje (“Asia”) de la mejor manera, “porque lo trabajamos mucho y con todo el equipo; sé que llego a una serie con un elenco consolidado y resulta difícil entrar y, de pronto, ser la nueva. Pero por suerte, gracias a compañeros como Bernardo, me he sentido bien y la bienvenida me ha hecho sentir como en familia, eso me encanta y creo se aprecia en el trabajo entre nosotros”.

Sorprenderá a la gente

Bernardo Flores, por su parte, asegura que el trabajo “físico” de su personaje le encanta, algo que destaca: “Gracias a los directores de cámara y los editores, son ellos los que nos hacen ver bien, porque al final todo tiene truco en la televisión. Todos hacen su trabajo de forma excelente y yo tengo buena comunicación con el equipo para escenas de riesgo, ha sido muy cómodo llevar a cabo las escenas con los dobles”.

Para concluir, conocedores de la calidad del producto que es “Express”, ambos actores no tienen mayor expectativa respecto al recibimiento de estos nuevos capítulos de la serie, salvo “que la reciban bien”; y detalla Laprida que, “tener expectativas no va con mi personalidad, pero creo que esta serie sorprenderá a la gente”.

Toma nota

“Express” (2023), segunda temporada.

Producción: The Mediapro Studios, Starz.

The Mediapro Studios, Starz. Creación: Iván Escobar.

Iván Escobar. Elenco: Maggie Civantos, Kiti Mánver, Vicente Romero, Loreto Mauleón, Esteban Meloni, Alba Planas, Alejo Sauras, Omar Banana, Laura Laprida, Bernardo Flores, Carmen Daza y Manuela Rojas.

CT