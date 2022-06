Lightyear: El día en que el juguete de Toy Story viajó con la NASA a la Estación Espacial Internacional (VIDEO)

La nueva película de Disney y Pixar “Lightyear”, inspirada en el juguete de “Toy Story” para contar la historia “real” del guardián espacial, se estrena hoy en Cinépolis y otros cines de México, lo que emocionó a los fanáticos de la icónica saga que inició en marzo de 1996. Sin embargo, pocos recuerdan que el juguete de acción “Buzz” salió realmente del planeta y conquistó la Estación Espacial Internacional (EEI) junto a la NASA.

Fue el 11 septiembre del 2009 cuando “Lightyear” regresó del espacio a bordo de la misión STS-128 del transbordador espacial Discovery, luego de 15 meses a bordo de la EEI.

De acuerdo con registros de la NASA, mientras “Buzz Lightyear” estuvo en la estación espacial, apoyó el programa de divulgación educativa de la NASA llamada STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), mediante la creación de una serie de divertidos programas educativos.

Tras su regreso, la NASA y Disney se asociaron para crear un juego educativo en línea para niños de edad escolar.

Foto del archivo de la NASA tras la llegada de "Lightyear". ESPECIAL / NASA

El inicio de "Buzz Lightyear" en Pixar Studios

En 1995, cuando los realizadores de “Toy Story” crearon a “Buzz Lightyear”, imaginaron un héroe del cine capaz de inspirar una línea de juguetes.

Al momento de dar vida a la historia de “Lightyear”, el director Angus MacLane se preguntó: “¿qué película vio Andy que lo llevó a suplicar por ese fantástico muñeco de acción con rayos láser, movimientos de karate y alas espaciales aerodinámicas?”, según dio a conocer Pixar. Por lo tanto, “´Lightyear´ es esa película que vieron tanto Andy como sus amigos y probablemente casi todo el resto del mundo. Quería hacer algo que les hiciera honor a esas divertidas películas de gran presupuesto y enorme entretenimiento”, señala el director.

Lo que tienes que saber de “Lightyear” antes de ver la película

La nueva película de Pixar cuenta su historia en el planeta “T´Kami Prime”, un planeta inexplorado a 4.2 millones de años luz de la Tierra. Este lugar es pantanoso y está colmado de plantas trepadoras y enjambres de insectos enormes.

“Buzz” llega a este planeta cuando decide torcer el curso de su nave y no regresar a casa tras completar su última misión. Sin embargo, —destaca Pixar— cuando quiere salir del planeta, su nave se estrella y ranto él como su tripulación quedan varados en este entorno hostil, el escenario perfecto para nuevas aventuras intergalácticas.

Sobre esto, Andrew Stanton dijo: “´Buzz´es el tipo al que hace tiempo las cosas nunca parecen salirle mal. En esta película lo vemos por primera vez caer en una mala racha. Algo que nunca experimentó antes”.

Guiado por la misión de lograr salir de “T´Kami Prime”, “Buzz” lleva adelante numerosos vuelos de prueba para calibrar su última mezcla de combustible de hipervelocidad.

¿El truco? En cada intento, experimenta una dilatación en el tiempo. En su primer vuelo de prueba, para “Buzz” sólo pasan cuatro minutos, pero en “T’Kani Prime” pasan cuatro años; y con cada nuevo intento, esto se intensifica. La premisa abre el juego a divertidos y sorprendentes giros en la trama.

“Izzi”, “Mo”, y “Darby”, un trío de divertidos personajes que conforman la “Patrulla Zap Junior”, son un grupo de reclutas que unen fuerzas con el guardián espacial y compensa su inexperiencia con grandes dosis de entusiasmo.

“Buzz se da cuenta de que, como mucho, son un equipo de segunda. No están entrenados, no saben nada, y Buzz concluye: ‘no pueden ayudarme. No los necesito. Lo haré solo’. Pero no tiene idea del efecto que tendrán en él”, adelanta Jason Headley.

Elenco de “Lightyear”

El elenco oficial de “Lighyear” está conformado por Chris Ecans, Taika Waititi, James Brolin, keke Palmer, Peter Sohn, Efren Ramírez, Dale Soules, Uzo Aduba, Mary McDonald e Isaiah Whitlock Jr.

AC