Cinépolis: Estos son los estrenos de películas para el 25 de abril

Cinépolis ya tiene preparados sus nuevos estrenos que llegarán a la pantalla grande el próximo jueves 25 de abril.

Dichos estrenos son tan variados que se vuelven ideales para toda la familia. Además Cinépolis tiene planeada una sorpresa especial para las y los pequeños en este mes del niño y la niña.

Desde películas de terror que te harán gritar del miedo, hasta filmes que visibilizan la presencia del crimen organizado en la vida de las y los jóvenes de México. Aquí te presentamos los estrenos de Cinépolis para el 25 de abril.

Entre los filmes que destacan esta “Desafiantes” protagonizada por la actriz Zendaya, quien sigue sorprendiéndonos con la versatilidad de sus papeles en la pantalla grande y es que a solo unas semanas del estreno de “Dune 2” donde también fue protagonista, llega de nuevo a los cines de México con la película “Desafiantes”.

Narra la historia de Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis, convertida en una dura entrenadora, quien está casada con un campeón en mala racha. La estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse a su ex amigo y ex novio, el fracasado Patrick. Además esta película tiene Garantía Cinépolis.

Por otro lado, la película “Correr para vivir” del director Gerardo Dorantes es un filme mexicano que visibiliza la violencia en el país, pues cuenta la historia de dos hermanos Tarahumaras, quienes tienen un talento singular para correr. Homero, el menor busca convertirse en el mejor corredor de todos los tiempos, mientras que su hermano Capó en búsqueda de un mejor futuro se ve involucrado en la delincuencia organizada.

Estrenos de Cinépolis para el 25 de abril

“Desafiantes”

“Correr para vivir”

“Contra todos”

“Anticristo: El exorcismo de Lara”

“Un terrible secreto”

“Lo Mejor Está Por Venir”

“Zak & Wowo”

Además, por este mes de la niñez, Cinépolis vuelve a poner en sus pantallas películas para las y los niños, pero que también pueden ser vistas por cualquier persona sin importar su edad.

“Los Increíbles” en su 20° aniversario.

“Toy Story 2” en su 25° aniversario.

