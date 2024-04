Nana Calistar: Horóscopos de HOY 26 de abril

Aries

En el ámbito laboral, se vislumbran cambios. Aunque la rutina puede resultar agotadora a veces, recuerda que estás dónde has elegido estar. Si sientes que es momento de buscar nuevas oportunidades, hazlo con cautela y asegúrate de tener algo mejor en mente antes de soltar lo que tienes. Mantente alerta ante antiguos amores que regresan, y no esperes más de lo que sabes que pueden ofrecerte. Es importante que dejes de confiar ciegamente en aquellos que te han decepcionado repetidamente; aprende a ser más cauteloso en tus relaciones.

Se avecina la llegada de dinero extra y la posibilidad de disfrutar unas vacaciones con familiares o amigos, lo cual será muy gratificante. Sin embargo, cuidado con permitir que amores del pasado interfieran en tu vida, ya que podrían representar un obstáculo para tu crecimiento emocional. Es momento de entrar en un ciclo positivo con determinación y optimismo. Grandes cambios están en camino, así que mantén la confianza en tus capacidades para alcanzar tus metas. Prepárate para días llenos de oportunidades y logros, especialmente en el ámbito laboral.

Tauro

En tu círculo social, es probable que te encuentres con amistades superficiales y oportunas. No permitas que sus acciones te afecten demasiado; aprende a lidiar con ellos y a mantener tu estabilidad emocional. Es hora de perseguir el negocio que siempre has soñado y dedicarte a aquello que te hace verdaderamente feliz. Sin embargo, cuida tu salud, ya que podrías experimentar molestias como gastritis y dolores musculares; evita consumir alimentos irritantes que puedan empeorar tu malestar.

En cuanto al amor, es posible que te entregues por completo y luego te sientas decepcionado rápidamente. Esto puede ser resultado de experiencias pasadas que aún te afectan. Aprende a vivir de manera diferente en pareja para no depender emocionalmente de alguien más. Pronto recibirás noticias sobre un familiar que te harán cuestionar su confiabilidad y su lugar en tu vida.

Géminis

Recuerda siempre tener el control de tu vida, evita ser influenciado y mantén tu autonomía. Aunque puedas sentir resentimiento por una traición, mantén la esperanza en segundas oportunidades. Aprende de tus errores y reconoce que la felicidad no depende de nada ni nadie más que de ti mismo. Sé agradecido por lo que la vida te ofrece y mantente alerta ante posibles traiciones, incluso dentro de la familia.

Prepárate para cambios que afectarán tu salud; es momento de priorizar el ejercicio y una alimentación saludable. En las relaciones, el respeto es fundamental; si no estás comprometido con ello, evita promesas vacías. Si hay dudas en tu relación, es válido investigar para encontrar claridad, pero recuerda vivir en el presente y aprovechar cada oportunidad de felicidad.

Cáncer

A veces te sientes abatido al reflexionar sobre lo que pudo haber sido, pero recuerda que todo acontece por una razón y siempre deja una valiosa lección. Este fin de semana se presenta lleno de energía positiva, ideal para expresar gratitud hacia la vida y el universo por sus bendiciones. Sin embargo, mantén precaución ante cambios financieros y no esperes demasiado de quienes sabes que no estarán ahí para ti. Valora tu propia valía y no permitas que nadie te derrote; estás entrando en una etapa de altibajos, pero recuerda que cada día es una nueva oportunidad para brillar.

Se vislumbra la posibilidad de emprender un negocio relacionado con ventas o alimentos, lo que traerá consigo éxito y mejoras económicas. No dejes que los celos arruinen tu presente; experiencias pasadas no determinan tu futuro. Es hora de celebrar tus logros y estar agradecido por lo que has logrado, ya que se abrirán oportunidades para alcanzar tus sueños y metas.

Leo

Deja de dar vueltas en la cama pensando en mil cosas; disfruta del momento presente y deja el futuro en manos de lo divino. Si estás soltero o soltera, recuerda que el amor no debe ser tu prioridad en este momento; enfócate en tu crecimiento profesional y económico. No te dejes influenciar por rumores familiares; pronto desearás un cambio que mejore tu situación financiera. Un viaje en familia podría fortalecer los lazos entre ustedes.

No temas expresar tus sentimientos; mañana podría ser demasiado tarde. Aprende a decir no y a no prestar dinero, ya que podría ser una pérdida irreparable. Es hora de que la vida te compense por lo que te ha debido durante mucho tiempo. Prepárate para encuentros fugaces de amor y la posibilidad de un viaje repentino con seres queridos. Mantén un ojo alerta ante posibles enfermedades respiratorias y no te dejes llevar por los chismes que puedan surgir en tu entorno familiar.

Virgo

Es posible que escuches un chisme del pasado sobre alguien, pero no permitas que te afecte; es hora de seguir adelante. Una persona de tez morena clara podría entrar en tu vida, aunque ten cuidado, ya que podría causar conflictos familiares. Presta atención a posibles cambios repentinos en el ámbito amoroso, ya que podrían surgir problemas de infidelidad debido a alguien del pasado.

Es momento de liberarte de lo que ha estado pesando en tu corazón y buscar la estabilidad que necesitas. Ten cuidado con relaciones fugaces que podrían causarte dolor. Hay suerte en juegos de azar y la posibilidad de volver a conectar con alguien del pasado. Es hora de empezar de nuevo y demostrar quién eres y qué puedes lograr.

Libra

No temas a los cambios; la vida te regalará momentos memorables con alguien especial que ha llegado o está por llegar a tu vida. Es hora de aprender a establecer límites y no estar disponible para todos; aquellos que te han dado la espalda cuando más los necesitabas no merecen un lugar en tu vida.

Mantente alerta ante cambios bruscos; si no te ayudan a crecer como persona, piénsalo dos veces antes de hacerlos o podrías perder cosas importantes. Se abren oportunidades para nuevas amistades, pero debes ser astuto para no permitir que personas falsas entren en tu círculo y busquen sacar provecho de ti.

Escorpión

Este fin de semana trae consigo cambios significativos; es momento de disfrutar la vida sin quedarse con deseos sin cumplir. No trates de aparentar ser alguien que no eres; visualiza tus metas y necesidades, pero recuerda que los sueños requieren esfuerzo y dedicación, no llegan por arte de magia. Puede ser desesperante no ver progreso en la realización de tus metas, pero debes esperar el momento adecuado y perseverar en tu lucha por lo que deseas.

A veces, la conducta de otros puede resultar frustrante, pero es importante concentrarse en tus propios asuntos y dejar que cada quien se encargue de sus problemas. La vida está hecha para ser disfrutada, incluso en medio de los errores y los aciertos. A menudo, nos quejamos por cosas triviales sin darnos cuenta de que son los pequeños detalles los que realmente nos hacen felices a nosotros y a quienes nos rodean. Vive plenamente y no te quedes con deseos, ya que la vida siempre cobra su precio tarde o temprano.

Sagitario

Surgen cambios repentinos en tus planes; descubres que un amigo está hablando mal de ti, pero mantén la calma, un familiar enfrenta una enfermedad pero saldrá adelante. A veces puede resultar desesperante no ver cumplidos tus objetivos, pero recuerda que las cosas buenas requieren esfuerzo y trabajo constante. Se vislumbran oportunidades tanto en el ámbito laboral como en el de los negocios. Evita ser arrastrado por chismes vecinales y sé prudente con tus palabras.

Es normal sentirse nostálgico por personas del pasado, pero es importante soltar y dejar ir para poder liberarte. Agradece a quienes ya no están físicamente contigo y enciende una vela en su honor. No necesitas mendigar amistad ni cariño de nadie. Se aproxima la oportunidad de un viaje espontáneo donde podrás disfrutar al máximo. Mantente alejado de los rumores y agradece a la vida por tu presente.

Capricornio

No finjas emociones que no están presentes en ti; evita exigir lo que no puedes ofrecer. Mantente atento a tus cambios de humor, ya que podrían afectar a tu pareja con tu negatividad y enfados. Se vislumbra la posibilidad de un cambio de residencia en el horizonte. Una nueva amistad está por llegar, trayendo consigo nuevas perspectivas.

Cuidado con posibles traiciones en el ámbito laboral o amistoso. En algunos momentos, es posible que desees escapar lejos y dejar atrás todo lo conocido; ten paciencia y enfrenta tus problemas, pronto comprenderás su propósito.

Es hora de hacer cambios en tu vida y priorizar tu propia felicidad antes que resolver los problemas de los demás. No dejes que la rutina o la pereza te dominen, ya que solo te llevarán al estancamiento. Debes evitar caer en actitudes pesimistas que te impidan avanzar; mantén una actitud positiva y constante para lograr tus metas.

Acuario

Una buena noticia llega a tu círculo de amistades con un embarazo que te llenará de alegría, y también se vislumbra la llegada de dinero extra en las próximas fechas. Es importante que controles tus palabras para evitar lastimar a aquellos que realmente aprecias. No temas explorar nuevas oportunidades laborales; aunque la vida te presente opciones, debes ser prudente para no arriesgar un buen trabajo por uno que no te garantice beneficios.

Prepárate para cambios en diversos aspectos de tu vida y mantente alerta para no caer en tentaciones que puedan conducirte a cometer errores graves.

Es posible que te sientas melancólico al finalizar los días y cuestiones si estás tomando las decisiones correctas. Es saludable reflexionar, pero no te castigues por tus errores; busca aprender de ellos y mejorar. Sé cauteloso con las personas en quienes confías, ya que algunas pueden traer malas vibras y energías negativas a tu hogar. Podrías recibir noticias de la pérdida de un conocido. Si alguien te ha mentido en el pasado, mantén la cautela y no creas todo lo que te diga en el futuro.

Piscis

Si tienes pareja, experimentarás un período lleno de amor y afecto como nunca antes. Prepárate para cambios en tu entorno laboral. Tu habilidad para dar buenos consejos a los demás es notable, pero recuerda aplicarlos también a tu propia vida, ya que a menudo los descartas. Pueden surgir nuevas relaciones amorosas en tu camino, tal vez encuentres a esa persona que tanto has esperado. Sin embargo, debes tener cuidado, ya que tu temperamento variable y a veces impredecible podría causar problemas que los alejen.

Ten paciencia con quienes aún no han alcanzado sus metas; no todos tienen la misma determinación que tú. A veces te dejas llevar por tu buen corazón, lo cual es admirable, pero también tienes la capacidad de lograr lo que te propones. Pronto conocerás a alguien del signo de tierra que te contagiará su buen humor y es muy probable que nazca una hermosa amistad entre ustedes.

Con información de Nana Calistar

