Viernes, 19 de Septiembre 2025

“Crepúsculo” expande su universo

La autora de la saga, Stephenie Meyer, quiere explorar personajes secundarios que han llamado la atención de los fans, como “Leah Clearwater”

Por: El Universal

Los libros inspiraron una serie de peliculas con gran éxito en taquillas. ESPECIAL

Stephenie Meyer, creadora de la exitosa saga “Crepúsculo”, volvió a generar expectativa entre sus fanáticos al revelar nuevos planes para expandir el universo en el que vampiros y hombres lobo conviven con humanos.

Durante el adelanto de una entrevista en el programa “Good Morning America”, Meyer compartió algunas de las ideas que ha estado desarrollando y que podrían convertirse en los próximos libros de la saga.

La autora considera que la historia principal, que también se vio en la pantalla grande con “Edward Cullen”, “Bella Swan” y “Renesmee”, está completa por ahora. Sin embargo, Meyer quiere explorar personajes secundarios que han llamado la atención de los fans, como “Leah Clearwater”, la única mujer hombre lobo de la manada, y su evolución. Además, plantea que “Renesmee” podría tener un papel relevante si se narra desde la perspectiva de otros personajes.

Estas historias todavía están en desarrollo y no hay una confirmación oficial sobre su publicación ni una fecha de estreno, ya que la autora también está explorando otras narrativas fuera del universo “Crepúsculo”.

