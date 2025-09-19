Stephenie Meyer, creadora de la exitosa saga “Crepúsculo”, volvió a generar expectativa entre sus fanáticos al revelar nuevos planes para expandir el universo en el que vampiros y hombres lobo conviven con humanos.

Durante el adelanto de una entrevista en el programa “Good Morning America”, Meyer compartió algunas de las ideas que ha estado desarrollando y que podrían convertirse en los próximos libros de la saga.

La autora considera que la historia principal, que también se vio en la pantalla grande con “Edward Cullen”, “Bella Swan” y “Renesmee”, está completa por ahora. Sin embargo, Meyer quiere explorar personajes secundarios que han llamado la atención de los fans, como “Leah Clearwater”, la única mujer hombre lobo de la manada, y su evolución. Además, plantea que “Renesmee” podría tener un papel relevante si se narra desde la perspectiva de otros personajes.

Estas historias todavía están en desarrollo y no hay una confirmación oficial sobre su publicación ni una fecha de estreno, ya que la autora también está explorando otras narrativas fuera del universo “Crepúsculo”.

CT