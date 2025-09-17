La guitarra como pluma

José Manuel Aguilera estrena su proyecto solista “Tinta Roja y Negra”, un disco instrumental inspirado en la literatura mexicana, que presentará el 19 de septiembre en el Conjunto Santander.

De la palabra al sonido

En la trayectoria de José Manuel Aguilera siempre ha existido un cruce entre la palabra y el sonido. El líder de La Barranca ahora lleva esa relación a un terreno distinto: un proyecto solista instrumental que se estrena en Guadalajara con el disco “Tinta Roja y Negra”. Esta producción, concebida a partir de la obra de autores mexicanos, será presentada el próximo 19 de septiembre en la Sala 3 del Conjunto Santander, a las 21:00 horas, como parte del Ciclo de Guitarra 2025.

El origen del álbum

El origen del álbum se remonta a febrero de 2024, cuando Aguilera participó junto a La Barranca en el Homenaje Nacional a José Agustín en el Palacio de Bellas Artes. En aquella ocasión, además de interpretar canciones que el escritor apreciaba, compuso una pieza para acompañar el momento de las guardias de honor:

“El rey se acerca a su templo”, en honor al nombre del libro de Agustín. Aquella creación abrió una ruta inesperada.

Un proyecto instrumental inspirado en la literatura

“A partir de ahí fue que nació esta idea de hacer interpretaciones, versiones, tomando libros como punto de partida y es el origen de todo este disco y de toda esta música que vamos a tocar este próximo viernes”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Aguilera admite que este nuevo camino lo coloca en un territorio inédito dentro de su carrera. “Es una cosa nueva, de hecho, ahora que te lo estoy comentando es, si se permite la expresión, el estreno mundial de esta cosa porque no lo hemos hecho todavía en ningún lado.

Guadalajara va a ser el primer lugar donde lo toquemos en vivo y todo esto tiene que ver con un disco que estoy haciendo a título personal que se va a llamar “Tinta Negra y Roja” y que es un disco de música nueva inédita de piezas instrumentales en torno a la guitarra que tienen relación con ciertos libros”.

Literatura como detonante creativo

El músico subraya que la literatura es el detonante de cada pieza, aunque no se trata de una representación literal. “La literatura es el punto de partida de todo esto. Curiosamente hay aquí un poco una paradoja porque no son representación directa de los textos mismos de los libros.

Más bien yo quise tomarlos como, no sé si exista eso, pero, así como existe la versión cinematográfica de algunos libros, yo quise hacer la versión musical de algunos de estos libros que a mí me gustan, pero como un soundtrack, como una cosa instrumental. Hay esta relación muy directa con la literatura, pero es una interpretación sumamente objetiva y personal”.

Referentes literarios

La lista de referentes literarios es amplia y diversa. Además de José Agustín, aparecen nombres que han marcado el imaginario cultural mexicano: Alberto Blanco, Octavio Paz, Carlos Castaneda, Juan José Arreola y Miguel León Portilla. Cada obra dio pie a una composición que lleva el título del libro.

“Entre los que te puedo mencionar está José Agustín con su libro ‘El rey se acerca a su templo’; también hago un homenaje a un libro del poeta Alberto Blanco que se llama ‘El corazón del instante’, quien, por cierto, también me cedió una imagen de unos collages que hace él increíbles para la portada. Hay un libro de Octavio Paz que se llama ‘Salamandra’.

Hay un libro de Carlos Castaneda que se llama Viaje a Ixtlán: las lecciones de Don Juan, que es el título de otra rola. Y el mismo ‘Tinta Negra y Roja’ es un libro de poemas náhuatl de una traducción y compilación que hizo Miguel León Portilla; ese es otro de los libros que están representados en el disco, y está uno de Juan José Arreola, su ‘Confabulario’”.

Detalles del proceso creativo

El proceso de composición también cambió. El hecho de prescindir de la voz y de la palabra escrita lo llevó a plantear las piezas desde otra perspectiva. “Sí cambia, cambia de alguna manera porque aquí lo que lleva la voz cantante es la guitarra. Lo que me interesa decir es que no son improvisaciones ni nada, sino son canciones con una estructura; yo las considero canciones sin letra, pero canciones finalmente con una estructura, una melodía. En algunos casos son más abiertas, quizás no hay tanto una melodía específica, pero sí son estructuras terminadas. En ese sentido es similar a cuando hago una canción con letra, pero en este caso no quise la letra y quizás ese lugar lo toma alguna guitarra”.

El estreno en vivo

El estreno en vivo será en formato de trío, acompañado por músicos cercanos a él y a La Barranca. “Es música que vamos a estar haciendo en formato de trío con dos queridos amigos y admirados músicos que son Abraham Méndez en la batería, que ya lo han visto muchas veces tocando con La Barranca, y Alonso López, un bajista con el que nos gusta mucho estar tocando. Ya lo van a ver en vivo, es gran bajista, y en este formato de trío es que vamos a estar presentando estas cosas”.

Para Aguilera, estrenar este proyecto en Guadalajara tiene un peso especial. “Para nosotros es siempre un placer tocar en Guadalajara. Siempre para mí es importante ir, pero no con las manos vacías, sino poder llevar cosas que puedan interesarle a la gente. En este caso, yo creo que más allá de que la música es nueva, creo que hay una propuesta sonora en torno a todo esto que siento que nunca he hecho antes.

Entonces es algo nuevo para mí, espero que para la gente también lo sea. Hay una intención de generar una sonoridad específica y nueva para todo lo que es ‘Tinta Negra y Roja’ y, claro, en el concierto también completaremos con algunas otras cosas de La Barranca”.

Lanzamiento y boletos

El álbum completo, que constará de ocho o nueve piezas, está programado para salir en noviembre de este año. Los boletos para la presentación en el Conjunto Santander tienen un costo de 600 pesos.

