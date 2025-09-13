Libros que se convertirán en películas este 2026

Empresas cinematográficas y plataformas de streaming, como Amazon, anunciaron nuevas adaptaciones de libros que llegarán a la pantalla en 2026.

Ya sea para disfrutarlas en el cine o desde casa, el próximo año las historias más populares entre los lectores se transformarán en experiencias cinematográficas imperdibles .

Algunas de estas producciones están en proceso de filmación y otras ya concluyeron, por lo que muchas ya cuentan con fecha de estreno.

A continuación, te presentamos un listado de los lanzamientos confirmados para 2026, junto con otros títulos que ya tienen fecha de estreno.

La hipótesis del amor

Novela de Ali Hazelwood que será adaptada cinematográficamente por producción de Amazon MGM Studios y MRC, bajo la dirección de Claire Scanlon, que se estrenará en 2026.

Esta es la historia de una joven Olive Smith protagonizada por Lili Reinhart, quien se ve envuelta en una simulación de relación con Adam Carlsen, un profesor algo antipático, y utiliza esto para convencer a su mejor amiga de que está bien con su ex. Sin embargo, la química entre ambos hace que esta hipótesis de amor parezca complicada.

Cumbres Borrascosas

Warner Bros Studios ya nos dio el primer adelanto de esta nueva adaptación de la novela de Emily Brontë que se estrenará el 12 de febrero de 2026 en cines. Esta película fue dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Esta novela clásica que la mayoría de la gente conoce desarrolla una trama romántica con venganza por una relación destructiva entre Catherine Earnshaw y Heathcliff.

Verity

Este libro de suspenso de Colleen Hoover. Cuenta la historia de una escritora, Lowen Ashlegh, que se encuentra en problemas y recibe un encargo que cambiará su vida.

Esta película está dirigida por Michael Showalter y contará con el elenco de Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova y Brady Wagner. Llegará a cines en mayo de 2026.

Gente que conocemos en vacaciones

Novela romántica escrita por Emily Henry. Adaptación cinematográfica que se estrenará el 1 de enero de 2026 únicamente en Netflix.

Cuenta la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigas con personalidades opuestas que dejaron de hablarse hace dos años tras un mal viaje de verano.

Todo lo que nunca fuimos

Warner Bros Studio tendrá una nueva adaptación cinematográfica del libro de Alice Kellen, esta nueva película será dirigida por Jorge Alonso y se estrenará en 2026.

Cuenta la historia de Leah, una niña que abandona sus aficiones y se hunde en la depresión tras la muerte de sus padres en un accidente. Su hermano, tras un viaje de trabajo, la deja al cuidado de Axel, su mejor amigo.

Axel intentará ayudarla a recuperar su vitalidad, pero Leah está enamorada de él, situación que cambiará sus vidas.

