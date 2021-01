Le filtran el nuevo disco a Danna Paola; plataformas la apoyan

El nombre de Danna Paola comenzó a volverse tendencia en redes sociales porque su nuevo disco “K.O.” (Knock Out) fue publicado en plataformas digitales hace poco más de una hora en respuesta a que alguien filtró el material durante las últimas horas.

La cantautora publicó en Instagram un live donde explicó lo que había pasado y cómo fue que Spotify y enseguida las demás plataformas digitales la apoyaron inmediatamente en publicar el contenido del álbum para que las reproducciones le favorecieran a ella y no a quien de manera ilegal filtró el material.

“En el lanzamiento más importante hasta el día de hoy en mi vida y en mi carrera, que es ‘Knock Out’, mi nuevo álbum, lo único que sé es que se filtró y entré en shock y grité y fue como muy loco el que no podía creer lo que estaba pasando. Las plataformas, por proteger el contenido y para que saliera de buena calidad, lanzaron todo el álbum antes de tiempo, literal un día antes ya que alguien, no sé cómo, lo había filtrado”.

Pero luego tomó con filosofía dicho acontecimiento inesperado. “Ya respiré, estoy muy emocionada, feliz y agradecida. Todo pasa por algo, ustedes estaban tan ansiosos como yo de escuchar el álbum, y sin querer hoy fue el gran día. Este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos desde el día uno que lo empecé a componer, se pospuso varias veces, pero ‘¡welcome to my break up party!’”.

Instó a sus seguidores a que solo escuchen el material en las plataformas oficiales y prometió a partir de mañana estar subiendo contenidos que ayude a promover su nueva música. “El disco está hecho para ustedes, es el álbum donde he estado más involucrada”, finalizó.

En la placa vienen algunas canciones que publicó durante el año pasado como “Friend de semana”, “Contigo”, “No bailes sola”, “TQ Y YA”, “Sola” y “Me, myself”, las nuevas son “Calla tú”, “Amor ordinario”, “Bajo cero”, “Justified” y “T.A.C.O.”.

LS