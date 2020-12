Danna Paola presume su nuevo tatuaje

Danna Paola aprovechó sus redes sociales para presumir su nuevo tatuaje que se hizo junto a su hermana y su mamá.

En Instagram, la cantante publicó una serie de imágenes en una de ellas se muestra dos equis en la mano y un corazón conjugado con el signo de infinito.

"Fiorire 2020. Solo queda florecer desde el alma", escribió Danna Paola. La publicación recibió más de un millón de "me gusta" y cientos de comentarios.

La intérprete de "Oye Pablo" también compartió unas stories y señaló que el tatuaje también se los hicieron su hermana y su mamá.

Recientemente, Danna Paola confirmó que el próximo 13 de febrero de 2021 ofrecerá un “show” virtual llamado "Welcome to my break up party", este será transmitido por www.streamtime.store o desde la aplicación oficial del sitio online. Los boletos cuestan 229 pesos y el espectáculo iniciará a las 20:30 horas en México, mientras que en España se verá el 14 de febrero a la misma hora.

jb