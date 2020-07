Laura Rivas vuelve recargada y con nuevos proyectos

Enigmática y misteriosa, Laura Rivas es una mujer con muchos proyectos que se irán revelando durante los próximos meses. Por lo pronto, la astróloga, vidente y comunicadora está de regreso en la televisión nacional a través de los nuevos episodios de “Extranormal” bajo el concepto “El Origen”, que se pueden ver domingo a domingo a las 22:00 horas por la señal de a+ en el canal 7.2.

En entrevista conversa cómo se da su regreso después de estar fuera de México con su hijo mientras la contingencia sanitaria a causa del COVID-19 se expandía por el mundo. “Yo me fui con mi único hijo a Berlín y luego a Vancouver, porque yo quería estar cerca de México para tener oportunidad de regresar, cuando nos venimos de Berlín cerraron las fronteras”, confiesa, reconociendo el trabajo de las autoridades de la ciudad, y también las de Canadá, “nos trataron súper bien, nos dieron un lugar muy especial. Vi la pandemia y este supuesto fin del mundo con la persona que más amo, quien es mi único hijo”.

Dice Laura que fueron meses muy complicados. “Lo que pasó allá les fue pasando poco a poco aquí, no había internet, ni la facilidad para sacar tu dinero de las tarjetas de crédito, no podías pagar en efectivo, tenías que seguir todas las indicaciones porque es el primer mundo, allá nadie te tiene que obligar absolutamente a nada, pero si lo hacen eran cinco mil euros o dólares la multa, o prisión hasta por tres años si tú rompías las reglas de quedarte en casa. Aprendes que tu casa es tu centro de poder, porque todos podemos tener uno, pero muy pocos tenemos un hogar, y ahí me puse a arreglar cosas, nunca dejé de escribir para el periódico (EL INFORMADOR), siempre tratando de darle un mensaje de esperanza a través de los horóscopos”.

Laura también se nutrió de información sobre los cambios que están por venir en el mundo, donde explica que si no se es compasivo y tolerante, entonces no se ha entendido nada sobre la situación actual por la que atraviesa la humanidad. “La supervivencia depende de la actitud, del amor que le pongas, que es una vida con un orden, un amor y una tolerancia impresionante”.

Recuerda Laura que ya había avisado al público de los cambios que enfrentaría el mundo, aconsejándoles que cambiaran su estilo de vida y guardaran víveres. “Estar con mi hijo fue la parte culmen de mi don, saber dónde estar, con quién estar y a qué hora. Fue maravilloso tener ese don, lo agradezco en este momento, porque han sido los meses más hermosos de toda mi vida, conocí a mi hijo en otra etapa, descubrí cosas de él y de mi familia, de la gente que estaba cerca de mí y de la que ya no tenía que estar”. Había trascendido que Laura tenía síntomas de COVID-19, pero la comunicadora brilla más que nunca para continuar con sus proyectos.

Lo nuevo en “Extranormal”

Sobre regresar al programa “Extranormal”, dice Laura que la emisión ha sido su familia durante 15 años. “Regresamos a Azteca 7, el canal de ‘Los Simpson’, estamos en el 7.2 de a+, estamos en todas partes, como el refresco más famoso del mundo y seguimos adelante. Regresé y tomé los días que tenía que tomar de la cuarentena y a viajar, ya llevo tres investigaciones, una por semana de diferentes partes de la República como San Luis y Aguascalientes; ya tenemos a Arandas, vamos por Querétaro, Tepic y la Ciudad de México, recorriendo el país con nuevas historias”. Y advierte que esta nueva entrega puede ser la última de todas las temporadas, o el principio del resto de un nuevo “Extranormal”.

A la par del programa, Laura prepara un proyecto para contar su historia: “Laura Rivas fue una niña súper especial, que desde los tres años fue diferente, yo nací rara y está este proyecto maravilloso que a partir de agosto se da a conocer, y es mi vida, los primeros capítulos son mi infancia y mi adolescencia, los segundos 20 capítulos son mi juventud y toda esta parte de cuando me caso, la violencia intrafamiliar y cómo nació Laura Rivas, mientras que la tercera parte es el final que no todos quisiéramos, pero que realmente se va a dar en uno de los canales de series más importantes a nivel mundial y estoy súper contenta”, finaliza Laura al decir que se contarán interesantes y fuertes momentos de su vida, incluidos sus amores.

JL