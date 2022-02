Las películas y series más esperadas del mes

Como cada mes, la industria del entretenimiento tendrá estrenos no solo en las plataformas de streaming, sino también en las pantallas grandes. Por tal motivo, el equipo de la agencia NotiPress nos comparte una lista de los estrenos de películas y series más esperadas por la audiencia y que llegarán en el próximo marzo de 2022.

Una de las películas que ha creado una gran expectativa en la audiencia, principalmente para los fanáticos de DC Comics, es “The Batman” protagonizada por el actor Robert Pattinson. Esta vez el hombre murciélago se aventura en el inframundo de “Gotham City” cuando un asesino sádico deja tras de sí un rastro de pistas confusas.

De acuerdo con Rotten Tomatoes el film dirigido por Matt Reeves tiene un puntaje del 84% y algunos críticos de cine le han dado hasta el 100%. Su lanzamiento será el 4 de marzo en todas las salas de cine a nivel mundial y el 19 de abril estará disponible en la plataforma de HBO Max.

La película “El Acontecimiento”, relata la historia de una joven francesa destacada en los estudios durante los años sesenta, quien hace frente a un embarazo no deseado. Protagonizada por Anamaria Vartolomei y dirigida por Audrey Diwan, la película ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia llegará a los cines el 18 de marzo. Pixar no podía dejar pasar marzo, y antes del esperado estreno de Lightyear en julio de 2022, el estudio de animación llevará a las pantallas grandes la película “Red”. La directora Domee Shi señaló que la trama de “Red” está centrada en una adolescente la cual se transforma en un panda rojo gigante cada vez que se emociona más de la cuenta. Aunque la película no se estrenará en los cines de México, chicos y grandes podrán ver la película a partir del 11 de marzo en la plataforma Disney Plus.

Viene más de Marvel

Respecto a las series la compañía de entretenimiento más poderosa del mundo estrenará el 30 del mismo mes “Moon Knight”.

Una de las series más esperadas de Marvel donde “Marc Spector” interpretará la historia de un antihéroe con una historia bastante turbulenta. Después de la exitosa serie “Los juegos del calamar”, Netflix apostó una vez más por una serie coreana llamada “Crazy Love”.

“Moon Knight”. La nueva serie de Disney Plus promete reinventar a un misterioso personaje de los cómics. Cortesía

El drama que narra la historia de un hombre quien sufre de amnesia y descubre que lo asesinarán estará disponible en la plataforma el próximo 7 de marzo.

Para los amantes del deporte motor, Netflix estrenará el 11 de marzo la cuarta temporada de “Drive to Survive”, una exitosa serie que documenta la temporada 2021 de la Fórmula 1. El anuncio en el Super Bowl LVI sorprendió a todos; ahora, tendrá como protagonistas a Red Bull Racing y Max Verstappen quien obtuvo el Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

EL DATO

Con entretenimiento de sobra

Si bien, las grandes plataformas de streaming se alistan para sus nuevas series en marzo de 2022, la industria del cine también hace lo propio.

Marzo será el mes que marcará el inicio de los estrenos, no solo en las pantallas grandes, sino también en las aplicaciones de video.