Tobey Maguire: Olvidan al actor entre los nominados del Critics Choice Super Awards

Los premios Critics Choice Super Awards han anunciado a las producciones, personajes y actores nominados para su próxima edición 2022. Aunque las principales franquicias cinematográficas de superhéroes, como Marvel y DC, se disputan las categorías más relevantes, hay otras series y filmes que también se perfilan como las favoritas aunque estén fuera de las tradicionales adaptaciones basadas en cómics.

Hay que recordar que los Critics Choice Super Awards son impulsados anualmente por los Critics Choice Association, con la intención de galardonar a las mejores películas y personajes enfocados en los géneros de acción, ciencia ficción, horror y fantasía, siendo este año Marvel y su co-socio Sony Pictures los estudios que llevan el liderato en las nominaciones con películas como “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” y “Spider-Man: No Way Home”, aunque claro, DC no se queda atrás y tendrá nuevas oportunidades por lograr que la “La liga de la justicia”, de Zack Snyder, sea reconocida tras anunciarse que no podrá ser votada para el premio del público que entregará el Oscar con su votación vía Twitter.

En esta edición los Critics Choice Super Awards han dejado en claro que Marvel fue uno de los estudios que más producciones posicionó en el cine y en el formato streaming durante 2021, pues en la categoría de “Mejor película de Superhéroes” están sus filmes: “Black Widow”, “Eternals”, “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” y “Spider-Man: No Way Home” (en co-producción con Sony), en tanto que en esta terna DC también ha sacado su cartas fuertes con “Escuadrón Suicida 2” y “La liga de la justicia” de Zack Snyder.

Otra de las categorías más peleadas y que mayor relevancia tiene para los fans es la que premia al talento y como “Mejor actor en una película de superhéroes” en las nominaciones figuran John Cena e Idris Elba por “El Escuadrón Suicida 2”; Andrew Garfield y Tom Holland por “Spider-Man: No Way Home”; Tony Leung y Simu Liu por “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”. Siendo la sorpresa que Tobey Maguire, quien también regresó como el “Hombre Araña”, no está contemplado en la nominación junto a sus compañeros de escena.

En la categoría de las actrices en las películas de superhéroes están Gal Gadot por “La liga de la justicia”; Scarlett Johansson y Florence Pugh por “Black Widow”, Margot Robbie por “Escuadrón Suicida 2”, Michelle Yeoh por “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” y Zendaya por “Spider-Man: No Way Home”.

Los villanos también tienen peso en esta premiación y los actores/personajes nominados son: Ben Affleck por “The Last Duel”, Willem Dafoe por “Spider-Man: No Way Home”, Idris Elba por “Escuadrón Suicida 2”, Tony Leung por “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”, Marina Mazepa y Ray Chase por “Malignant” y Tony Todd por “Candyman”.

En el caso de la “Mejor película de fantasía o ciencia ficción” están los filmes “Don’t Look Up”, “Dune”, “Free Guy”, “The Green Knight”, “The Mitchells vs. the Machines” y “Swan Song.

El resto de categorías y sus nominados son:

Mejor película de acción

Gunpowder Milkshake

The Harder They Fall

The Last Duel

Nobody

No Time to Die

Wrath of Man

Mejor actor de película de acción

Daniel Craig – No Time to Die

Dwayne Johnson – Jungle Cruise

Jonathan Majors – The Harder They Fall

Mads Mikkelsen – Riders of Justice

Liam Neeson – The Ice Road

Bob Odenkirk – Nobody

Mejor actriz en película de acción

Jodie Comer – The Last Duel

Ana de Armas – No Time to Die

Karen Gillan – Gunpowder Milkshake

Regina King – The Harder They Fall

Lashana Lynch – No Time to Die

Maggie Q – The Protégé

Mejor actor en terror

Yahya Abdul-Mateen II – Candyman

Nicolas Cage – Willy’s Wonderland

Dave Davis – The Vigil

Vincent Lindon – Titane

Cillian Murphy – A Quiet Place Part II

Sam Richardson – Werewolves Within

Mejor actriz en terror

Barbara Crampton – Jakob’s Wife

Rebecca Hall – The Night House

Anya-Taylor Joy – Last Night in Soho

Thomasin McKenzie – Last Night in Soho

Agathe Rousselle – Titane

Millicent Simmonds – A Quiet Place Part II

Mejor actor en ciencia ficción o fantasía

Mahershala Ali – Swan Song

Timothée Chalamet – Dune

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Tom Hanks – Finch

Dev Patel – The Green Knight

Ryan Reynolds – Free Guy

Mejor actriz en ciencia ficción o fantasía

Cate Blanchett – Don’t Look Up

Jodie Comer – Free Guy

Rebecca Ferguson – Dune

Mckenna Grace – Ghostbusters: Afterlife

Jennifer Lawrence – Don’t Look Up

Alicia Vikander – The Green Knight

