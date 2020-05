Las mentiras tienen un precio en "Control Z"

Este viernes 22 de mayo se estrenará por Netflix la serie “Control Z”, una producción de Lemon Studios a cargo de Fernando y Billy Rovzar; Alejandro Lozano y Érica Sánchez Su. La serie es protagonizada por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Zion Moreno, Macarena García, Patricio Gallardo, Andres Baida y Fiona Palomo. En entrevista, es Macarena quien habla de este proyecto cuya primera temporada se conforma de ocho capítulos.

“Estoy muy emocionada porque ‘Control Z’ es un proyecto que va a dejar a la gente enganchada, se van a echar los ocho capítulos en un día porque no van a poder parar”. Cuenta Macarena que llegó al proyecto porque fue a hacer un casting para otra serie, pero ahí mismo se encontró con las pruebas para esta trama y así fue como se adentró al proyecto, “después de varios callbacks y varias escenas que me mandaron a hacer para grabarme en casa, dos meses después me hablaron para decirme que me había quedado con el personaje de ‘Natalia Alexander’”.

Este papel será muy importante para Macarena, quien es una adolescente a la que le importa mucho lo que piensan de ella. “Sus papás le enseñaron desde chiquita que lo que quiera se lo tiene que conseguir ella, que nada en esta vida es gratis. Es una niña a la que le importan mucho las apariencias, ella siempre ha sido de la idea de que como la vean es como la van a tratar al lugar a donde vaya y donde esté. Es hermana de ‘María Alexander’ y ahí hay una dualidad súper padre, porque aunque son educadas igual, cada una piensa diferente… son muy distintas”.

La línea por la que atravesará “Natalia” en la trama es la misma que la de los demás personajes. “Se van a revelar secretos, saldrá la verdadera personalidad de cada uno de los personajes, que según ellos se conocían de toda la vida, pero se darán cuenta que no se conocen ni tantito. (La producción) no se sacó ningún rol de la manga, todos los personajes son muy reales”.

Dice Macarena que el público, sobre todo el juvenil, se va a identificar con la serie y sus protagonistas. “Hay personajes con mucha verdad, de cierta forma el entretenimiento nos va a revelar lo que estamos viviendo día a día los adolescentes en la escuela”. “Control Z” es creada y escrita por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno.

Macarena también participa en la teleserie de Telemundo “100 días para enamorarnos”, donde comparte créditos con Mariana Treviño, Andrés Almeida, Ilse Salas, Erick Elías y David Chocarro, destaca que el proyecto aún no termina de filmarse porque justo se atravesó la cuarentena, pero esperan ella y el elenco retomar grabaciones en cuanto pase la crisis sanitaria.

CORTESÍA/NETFLIX

¿DE QUÉ VA?

Después de que un hacker comienza a revelar los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela, el orden social en “El Colegio Nacional” está de cabeza. Los jóvenes populares son buleados, los marginados ganan estatus y todos son sospechosos.

“Sofía”, una chica sabelotodo y relegada social con talento para la deducción, inicia una carrera contrarreloj para detener al hacker antes de que más secretos sean descubiertos. En el camino, aprenderá a hacer amigos, mostrar empatía por los demás e incluso, podría enamorarse.

MÁS ESTRENOS DE ESTE FIN DE SEMANA EN NETFLIX

“Dos tortolitos”

CORTESÍA/NETFLIX

Esta comedia cuenta la historia de una pareja con problemas que se ve envuelta en un asesinato. Deberán encontrar al verdadero culpable para demostrar su inocencia.

Estreno: 22 de mayo, en Netflix.

“ Hannah Gadsby : Douglas ”

CORTESÍA/NETFLIX

Un monólogo divertido de stand up comedy con la humorista Hannah Gadsby, con muchos giros en escena.

Estreno: 26 de mayo, en Netflix.

“La corazonada”

CORTESÍA/NETFLIX

Un largometraje argentino en la que una investigadora descubre que su mejor amiga es sospechosa de un asesinato. Misterio al tope.

Estreno: 28 de mayo, en Netflix.

“ Space Force”

CORTESÍA/NETFLIX

Steve Carrell es el encargado de montar un arma espacial en el ejército norteamericano. Una comedia irreverente en la que también participa el siempre punzante John Malkovich.

Estreno: 29 de mayo, en Netflix.

JL