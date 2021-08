Lanzará un tema de Chayanne

Omar Chaparro continúa su carrera musical, una faceta alterna a la conducción y la actuación. “Las locuras mías” es su nueva canción, en la que colabora con el cantante y productor de urbano Joey Montana.

Retomar públicamente la música le sienta bien Omar, según platicó en entrevista con EL INFORMADOR: “Estoy cumpliendo ya más de 25 años de trayectoria en radio, televisión, teatro, cine y música. Estoy muy emocionado, siento que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida profesional”.

“Las locuras mías” forma parte de su cuarto LP: “Estoy haciendo un disco donde me siento pleno, donde estoy realmente encontrando mi estilo. Empecé hace diez años grabando mariachi, banda sinaloense. En esta pandemia me dediqué a trabajar y estudiar, tengo ya muchos años tomando clases de canto, pero como que encontré mi estilo. Hacer un mariachi que ponga a bailar a la gente, muy de Omar”.

Después del éxito de “Como caído del cielo”, cinta en la que encarnó a Pedro Infante, Omar pudo volver a los escenarios en 2019, lo que lo llevó a planear una gira para 2020, que por la pandemia no se pudo llevar a cabo. En cambio se puso a componer: “Planeaba gira para 2020: Por eso dije ‘Bueno, me pongo a componer canciones y grabar temas’”.

Aunque durante años ha sido más reconocido como actor y conductor, en realidad la música ha estado presente siempre en su vida, por lo que habló sobre volver a la música: “Creo que nunca me fui, canto más de lo que actúo. En mi casa nunca actúo, pero canto todos los días. Tengo un cuarto solo, aislado, mi deporte favorito es el karaoke y tomar mis clases”.

A lo largo de su carrera musical el propio Omar nota una evolución: “Hoy me sorprendo mucho de lo que he logrado vocalmente. Escucho mis primeros discos y me arrepiento, cómo me atreví. Escucho una diferencia. El reto más complejo es quitar el prejuicio de la gente, que me deje de ver solo como actor, como conductor”.

Chaparro habló sobre cómo lleva una carrera multifacética: “No sé que tan difícil sea para otras personas, yo soy hiperactivo”.

Confesó que regularmente madruga: “Me pongo a meditar, a escribir, a tocar el piano. Soy muy hiperactivo, tengo mucho tiempo.

Como me apasiona tanto todo no es difícil, y cuando hay un equipo atrás me ayuda a encontrar mi tiempo”.

Además de su proyecto personal, en la música también tiene novedades que se podrán escuchar pronto: “Me acaban de invitar Los Socios del Ritmo, una banda que tienen más de 50 años en la industria. Grabamos un tema de Chayanne, “El centro de mi corazón”, se estrena en una semana. (También) Grabó Beto Cuevas y Rubén Albarrán de Café Tacvba”.

