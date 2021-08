Daniel, me estás matando le dice “Hoy no” a Mon Laferte

El drama llegó por completo para la banda Daniel, me estás matando, dupla conformada por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, quienes desde la trinchera del bolero glamuroso y contemporáneo, ahora suman la voz de la chilena Mon Laferte a su más reciente lanzamiento con “Hoy no”, tema que explora el doloroso proceso de la separación, la resignación y el recuerdo de cuando el amor se ha esfumado.

En entrevista con EL INFORMADOR, Iván de la Rioja comparte que esta fusión con Mon Laferte es la primera entre ambos exponentes y aunque Daniel, me estás matando ya había tenido un acercamiento con la cantautora chilena tiempo atrás, “Hoy no” los une de manera profesional en el estudio para brindar una canción -ya disponible en plataformas digitales- que navega entre la nostalgia del bolero y la gallardía del mariachi.

“Daniel escribió la canción y él tenía pensando algo con mariachi, balada, bolero o pop, algo como tipo Pepe Aguilar o algo así, empezamos a producir y nos gustó mucho, pero pensamos que nos hacía falta una voz más dramática, porque nuestra voz es más dulce (risas) y se nos ocurrió decirle a Mon Laferte, dijo que sí, le gustó mucho la canción. Ella y su equipo son súper profesionales, estuvieron en contacto todo el tiempo, les quedó súper bien”.

El músico detalla que si bien Daniel, me estás matando siempre ha explorado al amor y el romance desde diversas perspectivas, en “Hoy no” el drama está por completo sobre el asador partiendo de las experiencias que se viven cuando una relación sentimental está al borde del precipicio y por salud emocional hay que saber decir adiós pese a todo lo bueno que se ha vivido.

“Lo que se buscaba con la letra era que fuera tal cual un dramón. Entiendo que Daniel se basó en un chisme que le contaron de un amigo cercano, de esa situación cuando vienes de la relación que es difícil, que fue tóxica, pero también tuvo cosas bonitas, pero decides por salud de las dos partes que esto se acabe y que hoy no más”.

Lo que viene

Iván de la Rioja recalca que esta experiencia con Mon Laferte realmente fue grata y bastante significativa para concretar la producción y lanzamiento de “Hoy no”, canción que forma parte del nuevo álbum que Daniel, me estás matando contempla estrenar próximamente después de la buena respuesta que sus sencillos anteriores “Lágrimas y lluvia” a dueto con Ramona y “Lo hice, te dejé”, teniendo a Dashia Wezka como protagonista del video musical.

“Cuando empezó la pandemia hicimos un montón de canciones y vimos que teníamos muchas y queríamos hacer un discote, pero creíamos después que nos convenía más dividirlo en dos partes. En 2020 lanzamos ‘Grandes Éxitos del Boleroglam Vol. 1’ y este año sacamos el volumen 2 y ‘Hoy no’ forma parte de este nuevo disco”.

Iván puntualiza que pese a que progresivamente se han retomado los conciertos presenciales, para Daniel, me estás matando aún no es algo concreto, pues ante los cambios e incertidumbres de garantizar un concierto, han optado por concentrarse en la composición, producción y lanzamiento de sus nuevas canciones, aprovechando uno de los momentos más creativos del proyecto.

“Para nosotros fue una oportunidad, el no tener conciertos fue descansar un poco, porque Daniel y yo llevábamos tocando cada fin de semana y cuando empezamos en 2018 no fue la excepción, tocábamos muchísimo. Fue tomarnos un descanso, ahora nos dedicamos totalmente a hacer música, nos encerramos en el estudio y salieron dos discos en la pandemia. La reactivación ha sido extraña, porque nosotros no nos sentimos con confianza total de estar haciendo conciertos grandes todavía, lo estamos llevando con muchísima calma”.

MQ