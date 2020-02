Lanzan tráiler de "The French Dispatch", de Wes Anderson

Searchlight Pictures reveló este miércoles el primer tráiler de “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”, filme dirigido por Wes Anderson y protagonizado por Timothée Chalamet y Tilda Swinton.

A ellos, se le suman actores como Bill Murray, Saoirse Ronan, Benicio del Toro, Willem Dafoe, Kate Winslet y Owen Wilson, entre otros.

Según la revista Variety, "The French Dispatch" se desarrolla en París durante la década de 1950 y sigue a un grupo de periodistas en una redacción estadounidense.

La nueva cinta, cuyo presupuesto ascendió al rededor de los 25 millones de dólares

Se espera que la comedia dramática se estrene en la pantalla grande el próximo 24 de julio en Estados Unidos.

AC