Continúan los conciertos en la ciudad de Guadalajara, y ahora es el turno de Lana del Rey, la cantante estadounidense llegará a la perla tapatía en donde interpretará las mejores canciones de sus distintos álbumes, entre ellos el más reciente "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean".

Lana del Rey se presentará el próximo 20 de agosto en el Estadio 3 de Marzo, pero antes hará dos paradas, una de ellas en la Ciudad de México con dos conciertos el 15 y 16 de agosto, mientras que el 18 del mismo mes en Monterrey.

La cantante nacida en Nueva York ya se ha presentado en suelo mexicano en seis ocasiones, sin embargo, será la primera vez que se presenta en Guadalajara esperando con ansias a que interprete temas como“Say yes to heaven”, “Young and beautiful”, “Summertime sadness”, entre otros.

¿Cuánto cuestan los boletos para Lana del Rey en GDL?

El Estadio 3 de Marzo cuenta con diferentes zonas para apreciar el espectáculo de Lana del Rey; a continuación te dejamos los precios y zonas del inmueble:

General A: $2,856

General B: $1,176

Grada Poniente: $1,896

Grada Oriente: $1,896

Platea: $2,376

La preventa CitiBanamex se llevará a cabo el próximo 21 de julio, mientras que la venta general será el 20.

Los boletos podrán conseguirse en la plataforma de www.ticketmaster.com.mx.

MF