Lana del Rey tendrá concierto en Guadalajara; entérate cuándo

La sensacional cantautora Lana Del Rey anunció un segundo concierto en la Ciudad de México, en el Foro Sol el 16 de agosto. También agregó dos nuevas fechas a su gira por nuestro país, llegando a Monterrey al Estadio Banorte el 18 de agosto y a Guadalajara al Estadio 3 de Marzo el 20 de agosto.

Los boletos para el público en general saldrán a la venta este sábado 22 de julio a las 14:00 horas en Ticketmaster.com.mx. Los tarjetahabientes Citibanamex tendrán acceso a la Preventa para adquirir boletos el viernes 21 de julio a las 14:00 horas por la misma plataforma.

Lana Del Rey se ha convertido en un auténtico icono de nuestra era, cautivando audiencias alrededor del mundo con un estilo único, de melodías inquietantemente bellas y letras altamente evocativas. El pasado marzo lanzó su esperado noveno álbum de estudio, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, editado por Interscope Records/Universal Music Canadá.

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” lleva a los fans por un viaje introspectivo dentro del característico estilo narrativo de Lana Del Rey. El disco nos muestra su distintiva voz, su sello poético y las composiciones cargadas de sentimientos que han sido altamente aclamadas por la crítica, como los sencillos “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, “A&W”, “The Grants”, así como el videoclip de “Candy Necklace” ft. Jon Batiste y su último sencillo: “Say Yes To Heaven”, que ya acumula más de 10 millones de views en YouTube.

¿Quién es Lana Del Rey?

Lana Del Rey es una cantautora internacionalmente aclamada, conocida por su música cautivante y brillantes actuaciones en vivo. Con una extensa y exitosa discografía que incluye su álbum debut “Born to Die” (2012), el nominado al Grammy, “Norman Fucking Rockwell!” (2019), además de hits como “Summertime Sadness” y “Young And Beautiful”, Lana Del Rey se ha posicionado como una de las artistas con más influencia de su generación.

Su mezcla única de pop alternativo, melodías tranquilas y letras poéticas le han hecho ganar una dedicada base de fans alrededor del mundo. Para más información, visita www.lanadelrey.com.

FS