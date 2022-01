Lady Gaga revela haberse besado con Salma Hayek

"Soy como ese estudiante insoportable en la escuela que está presumiendo que besó a la chica popular, pero no tiene pruebas" señalaba Lady Gaga entre bromas en el show de Jimmy Kimmel Live!, el pasado fin de semana, luego de confesar que había besado a Salma Hayek en una de las escenas de House of Gucci que no llego al montaje final de la película.

En House of Gucci, Salma Hayek interpreta a Pina Auriemma, una clarividente destacada en la sociedad italiana de los años 70 que ayudo a Patrizia Reggiani a idear el plan que terminaría con la vida de su exesposo Maurizio Gucci.

Aunque no se conoce la razón por la que Ridley Scott decidió dejar la escena fuera de la pantalla y probablemente no podamos verla pronto, Lady Gaga explicó que el beso sucede en la trama justo después de que ambas reciben la llamada telefónica que confirma la muerte de Maurizio, una noticia que ambas celebran con un sorpresivo beso en la boca.

Anteriormente, la cantante y ganadora del Óscar en 2019, había señalado en distintas entrevistas que una de las ventajas de trabajar con un director como Ridley Scott, era la de tener la libertad de expresión necesaria para incluso, improvisar algunas líneas que no estaban escritas originalmente en el guion, por ejemplo, la muy icónica: 'Father, Son and House of Gucci'.

