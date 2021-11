Lady Gaga responde a las críticas de Patrizia Reggiani, la excéntrica viuda de Maurizio Gucci

A solo unos días de haberse publicado el segundo tráiler de la película House Of Gucci, uno de los estrenos más esperados del año, la curiosidad por conocer la historia en torno a la muerte de Maurizio Gucci ha generado grandes expectativas en todos los amantes del cine y la moda que esperan el estreno con ansias para ver finalmente a Lady Gaga en el papel de Patrizia Reggiana, la excéntrica viuda del diseñador italiano que ideó un plan para terminar con la vida de su esposo en el año 1995.

Sin embargo, pareciera que no todos esperan el filme con tanto entusiasmo, pues fue la misma Patrizia quien desde meses atrás expresó su opinión respecto a la estrella pop y ganadora del Óscar: “Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme” afirmaba en marzo al medio de noticias italiano, ANSA “No es una cuestión económica, pues no obtendré ni un centavo de la película". "Es una cuestión de sentido común y de respeto”.

Ante los comentarios de la viuda más famosa de Italia, la estrella pop de 35 años fue cuestionada sobre si realmente conocía a Patrizia o no en una entrevista publicada esta semana en la edición británica de Vogue, donde Gaga protagoniza la portada de diciembre: “solo sentí que realmente podría hacer justicia a esta historia si la abordaba con la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada en poseer un espíritu periodístico para poder leer entre líneas lo que estaba pasando” y añade “Nadie me iba a decir quién era Patrizia Gucci, ni siquiera Patrizia Gucci”.

