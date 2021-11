Desde que se mudó a Hollywood, Salma Hayek tenía claro que no iba a saber nada fácil. Sufrió rechazo por varios ejecutivos de la Meca del Cine, pero ella no desistió en su sueño que era triunfar como actriz.

Hoy puede decir que su esfuerzo valió la pena y este pasado viernes su nombre quedó inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood al recibir su estrella.

¿Qué le dirías a todas esas jovencitas que sueñas con algún día ser como Salma Hayek?

"Les diría como todo en la vida es difícil también tratar de tener esta carrera pero también todas las carreras son difícil lo importante es que cuando vengan las dificultades es no darse por vencidos y sanarse y salir adelante", señaló Hayek.

La actriz mexicana vivió uno de los momentos más importantes en su carrera en su evento.

Su estrella es la número 2 mil 709 del famoso lugar y se encuentra a tan solo unos pasos del Teatro Chino.

El actor Adam Sandler y Chloe Zhao, directora ganadora al Oscar por la cinta "Nomadland", así como el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, le dedicaron algunas palabras a Salma.

Nicole Mihalka y Lupita Sanchez-Cornejo directivos del Hollywood Chamber of Commerce y Ana Martínez, productora del Hollywood Walk of Fame también dijeron presente en el evento.

"Esta estrella se la dedico a todos los latinos que vienen a este país o que se quedan en sus países y que tienen sueños", dijo Salma.

Salma Hayek devela su estrella en el paseo de la fama con dedicatoria especial

En la ceremonia se declaró el 19 de noviembre como el día de Salma Hayek en Hollywood.

Salma estuvo también acompañada de sus padres, Diana y Sami Hayek, así como por su hija Valentina, su esposo Francois- Henri Pinault y su hermano Sami, quien llegó acompañado de su esposa.

"De todo lo vivido hoy y de todo lo vivido en toda mi carrera mi más grande tesoro son mis amigos, todo lo que he aprendido de la gente, toda la gente que me ha apoyado", afirmó Salma.

La cónsul de México en la ciudad, Marcela Celorio fue otra de las invitadas especiales.

¿Salma te imaginabas que este momento iba a llegar a tu vida, tu carrera?

"No, la verdad no, en algún momento como dijo nuestro alcalde me lo medio ofrecieron pero sentía que no era el momento pero qué bueno que me esperé porque me dieron el mejor lugar en la calle", afirmó la actriz.

Tu familia, tus padres te acompañan en este día.

"Tengo a mis padres, están sanos lo disfrutan más que yo, mi hija, me faltaron mis otros tres 'step children' (hijastros) pero está difícil la viajadera ahorita", expresó Salma.

Victoria Alonso, Presidenta Ejecutiva de Marvel, también fue de las invitadas especiales en el evento.

Una familia orgullosa de Salma

Sami Hayek, papá de Salma, se encontraba muy contento por este nuevo logro en la carrera de su hija.

"Orgullosos de Salma como profesionista que es, como hija nuestra, como hermana, como amiga y como compañera que ha sido de todo mundo", dijo Sami Hayek, papá de Salma.

"Normalmente apoyamos a todo el mundo porque así debe de ser mayormente cuando es el hijo de uno, yo disfruto mucho los triunfos, los logros de cualquier persona por supuesto más si lo conocemos y si son mexicanos y cuando en esta ocasión que es mi hija imagínate como me siento y sobre todo con el respaldo que tiene de todo el mundo, de ustedes".

El hermano de la actriz también tenía palabras para ella.

"Espectacularmente orgulloso pues si ha sido un esfuerzo muy importante de muchas décadas el tener el reconocimiento pero más allá del reconocimiento el logro general", agregó.

