House of Gucci: 7 curiosidades sobre la película

Líneas y diálogos improvisados

Lady Gaga improvisó en algunas escenas de la película. La ganadora del Óscar en 2019, ha señalado en distintas entrevistas que una de las ventajas de haber trabajado con un director como Ridley Scott, fue tener la libertad de expresión necesaria para incluso, improvisar algunas líneas que no estaban escritas originalmente en el guion, por ejemplo, la muy icónica: 'Father, Son and House of Gucci'.

El mismo guionista de House of Gucci: Roberto Benti Vergna, ha reconocido el talento de Gaga para interpretar a Patrizia en la película, señalando además: “creo que para algunos escritores, pueden sentir que todo en sus bellas palabras debe ser respetado, pero para mí fue alegre”.

¿Cuántos looks tuvo Lady Gaga en House of Gucci?

Lady Gaga aparece en la película con más de 70 atuendos diferentes, la mayoría de ellos diseñados especialmente para su personaje, aunque, la cantante ha confirmado que también utlizó algunas de sus piezas para darle al vestuario su sello personal. Por otro lado, si se incluyeran todos los diseños con los que ha atravesado diferentes alfombras rojas y eventos por todo el mundo haciendo promoción a la cinta estrenada este fin de semana, con lo cual el número total se acercaría fácilmente a los 100.

Los personajes reales opinan de la película

Al final de la película se menciona que ningún miembro de la familia Gucci es dueño de la marca en la actualidad, ya que en 1993, dos años antes de su muerte, Maurizio vendió la empresa que había heredado a Investcorp. Sin embargo, hay algunos Gucci inconformes, como la hija de Paolo, quien han reaccionado negativamente al retrato de su padre en la película.

Por otro lado, la verdadera Patrizia Regiani se ha mostrado molesta con Lady Gaga por no haberla conocido antes de interpretarla: “Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme” afirmaba en marzo al medio de noticias italiano, ANSA “No es una cuestión económica, pues no obtendré ni un centavo de la película". "Es una cuestión de sentido común y de respeto”.

Puedes pasar una noche en la mansión Gucci

Para celebrar el estreno de la película, Airbnb ha puesto en renta la famosa Villa Balbiano, una lujosa mansión en Lombardía, Italia, que aparece en la película como la casa de Aldo Gucci, interpretado por Al Pacino.

Ubicada a orillas del lago Como, esta emblemática construcción fue el lugar donde se grabaron algunas de las mejores escenas de la película, como la excéntrica fiesta de cumpleaños de Aldo, en la que Maurizio (Adam Driver) y su recién esposa Patrizia (Lady Gaga) hacen las pases con la familia y vuelven a integrarse a los Gucci.

La historia original

The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden, es un libro que se publicó en 2001, y del que ahora se desprende el guion de este filme centrado en la historia de un matrimonio que culminó con el trágico asesinato de el heredero de la firma de lujo italiana, Maurizio Gucci, y con su esposa Patrizia Regiani, en prisión por haber cometido uno de los crimes más famosos en la historia de la moda.

Una exposición dedicada a House of Gucci

La última curiosidad es una exposicion que muestra diferentes objetos usados en el rodaje de la película, incluidos algunos de los looks más emblemáticos de la cinta, como el vestido de novia de Patrizia y el traje rojo con el que sale a esquiar. La muestra titulada House of Gucci, estará disponible en el museo del FIDM (Fashion Institute of Design and Merchandising) de Los Ángeles para que los fanáticos de la historia, la moda y el cine puedan conocer de cerca todos los detalles sobre el rodaje de la película más esperada del año.

