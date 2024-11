Dos ladrones enmascarados entraron en la finca del Castillo de Windsor, propiedad de la realeza británica, donde consiguieron sustraer dos vehículos agrícolas de una cochera mientras el príncipe heredero Guillermo y el resto de su familia dormían, publica este lunes el tabloide The Sun.

Los delincuentes saltaron por una valla de unos dos metros de altura para penetrar en los terrenos de Windsor, al oeste de Londres, señala el diario.

Posteriormente, los ladrones salieron de Windsor conduciendo un “quad” y una camioneta “pick-up” con la que presuntamente destrozaron una puerta de seguridad en su huida.

Una fuente no identificada reveló a The Sun que los ladrones llevaban un tiempo observando la actividad en torno al castillo antes de consumar su delito, que tuvo lugar el mes pasado en un domingo no determinado.

Guillermo se encontraba junto a su mujer, Catalina, y sus tres hijos menores (de 11, 9 y 6 años) en su residencia de Adelaide Cottage, dentro de la finca, en la que viven desde 2022, si bien los reyes Carlos y Camila no estaban en el lugar.

La entrada por la que irrumpieron los ladrones es la más cercana a Adelaide Cottage y se ubica en la granja Shaw, dentro del perímetro de seguridad de la finca.

Según la fuente citada por The Sun, los enmascarados debían de estar al corriente sobre dónde se encontraban los vehículos que iban a robar y cuándo era el mejor momento para perpetrar el robo.

"Hay alarmas en el Castillo de Windsor, pero la primera vez que alguien supo que había habido un allanamiento fue cuando reventaron la barrera de seguridad y consiguieron escapar sin ser atrapados", señaló la fuente, que agregó que la entrada ha tenido que ser reemplazada porque quedó destrozada.

El Castillo de Windsor fue escenario de una importante brecha de seguridad en 2021, cuando un hombre fue arrestado dentro de la finca cuando deambulaba con una ballesta con la que pretendía matar a la reina Isabel II.

Te puede interesar: Danna y Ceci de la Cueva reavivan su romance con “Wicked”

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB