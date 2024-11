Danna y Ceci de la Cueva reavivan su romance con “Wicked”

Una de las películas más esperadas del año es el musical “Wicked”, proyecto dirigido por Jon M. Chu con las actuaciones estelares de Cynthia Erivo como “Elphaba”, Ariana Grande en la piel de “Glinda”, Jonathan Bailey interpretando a “Fiyero”, Jeff Goldblum como “Wizard” y Michelle Yeoh siendo “Madama Morrible”.

Sin embargo, el estreno en México cobra mayor relevancia porque quienes hacen el doblaje al español para Latinoamérica son las cantantes y actrices mexicanas Danna y Ceci de la Cueva, quienes hicieron en teatro musical hace cerca de 11 años a “Elphaba” y “Glinda”, respectivamente.

Durante la promoción de la película hace unos días en la Ciudad de México, donde estuvieron en la premier Ariana, Cynthia, Jonathan, Danna y Ceci, EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar previamente con las estrellas mexicanas, quienes confesaron que “Wicked” les cambió la vida hace más de una década, porque las hizo creer en sí mismas, aceptando su talento y siendo las mujeres que querían ser hoy en día, sin importar lo que dijeran los demás.

“Esta película es un multiverso definitivamente. Es una familia enorme de muchos años, ser parte de este legado es un orgullo y un honor enormes. El poder interpretar a Cynthia y a Ariana en esta entrega tan exquisita que nos dieron con esta película y a nuestra manera también, con nuestra ‘Glinda’ y con nuestra ‘Elphaba’, quienes han formado parte de nuestras vidas hace 11 años, es un sueño hecho realidad. Y por supuesto ha sido un cariñito al corazón regresar una vez más a esta historia”, comparte Danna.

Ariana Grande y Cynthia Erivo, interpretan a “Elphaba” y “Glinda”. CORTESÍA/Universal

Sobre cómo han madurado con los personajes, Ceci, responde: “Es que verdaderamente parece que esto es algo fuera de este mundo. ‘Glinda’ y ‘Elphaba’ van a vivir por siempre dentro de nosotras. Están en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Realmente forman parte de nosotras. Y esta es una historia de la cual estamos absolutamente enamoradas y entregadas. Y que regrese a nosotras 11 años después, siendo mujeres con más vivencias y experiencias donde estamos evolucionadas, pues es entender a los personajes desde donde ya los conocemos, pero ahora desde otra perspectiva, así que es verdaderamente un gozo, porque es como si pudieras patinar en hielo con ellas, todo esto es libre, bello y gozoso. Además, vienen a seguir enseñándonos cosas distintas”.

Expresa Ceci que la propia historia per se nunca les deja de aportar, así también de manera particular su compañera y amiga Danna, con quien se siente muy identificada y conectada. “Todo esto me parece digno de ser compartido con el mundo entero y también digno de ser vivido por nosotras”.

Además, resalta Danna: “Sobre todo en una versión en español. Nuestra traducción hace 11 años fue preciosa y conecta mucho más profundo obviamente para la gente de habla hispana porque es nuestro idioma y nuestro lenguaje, además hay cosas que te tocan mucho. Y ahora, los textos y las traducciones al español para esta película son igual de hermosos. Entonces, siento que esto le da una gran profundidad a nuestro lenguaje, además, el español es romanticismo con una manera muy pasional, dramática y poética de hacer esta versión cinematográfica. Disfrútenla mucho porque está hecha con mucho amor, de hecho, todo lo que es ‘Wicked’ en general, es amor puro”.

Ceci de la Cueva y Danna, actrices de doblaje en los roles principales. CORTESÍA/Universal

Lloraron desde el primer momento

Sobre cómo fue verse reflejadas con sus personajes de “Elphaba” y “Glinda” a través de Ariana y Cynthia, refiere Ceci que Danna y ella tuvieron la oportunidad de ver un screening donde no pararon de llorar desde el primer momento. “Fue una experiencia catártica, pero grave, porque nosotros formamos parte del fandom, somos dignas amantes de la historia de ‘Wicked’ desde hace 21 años y poder tener el honor de representar al fandom con los personajes, nos hace entender la responsabilidad y el honor tan grande que tenemos con los personajes y con la historia. Y después fue ponernos a trabajar, porque de cuatro mujeres, tenemos que hacer dos. Porque Ariana y Cynthia ya nos entregaron lo suyo y nosotras como personajes tenemos que sumar eso para lograr que todo se centre en estas mágicas brujas llamadas ‘Elphaba’ y ‘Glinda’”.

Finalmente, Danna confiesa que esta cinta fue catártica para ella. “A mí me llegó este año en un momento de mi vida muy necesario y creo que para Ceci también. Este proyecto llegó hace 11 años para cambiarnos la vida y ahora de nuevo lo vuelve hacer, sabíamos que regresaría, pero no de qué forma. Y más allá de sentirnos orgullosas, yo creo que es sentirme abrazada por Cynthia y por Ariana, porque al final, gracias a su exquisita interpretación y entrega como actrices y cantantes, nosotras también podemos pintar nuestro lugar con nuestra ‘Elphaba’ y nuestra ‘Glinda’”. “Wicked 2” está programada para llegar a los cines el 21 de noviembre de 2025.

Jeff Goldblum, en el rol de “The Wizard of Oz”, junto a Michelle Yeoh como “Madam Morrible”. CORTESÍA/Universal

SINOPSIS

Vive la magia de “Wicked”

“Wicked”, la historia no contada de las brujas de “Oz”, está protagonizada por Cynthia Erivo como “Elphaba”, una joven incomprendida debido a su inusual piel verde, que aún no ha descubierto su verdadero poder, y Ariana Grande como “Glinda”, una joven popular, favorecida por el privilegio y la ambición, que aún tiene que descubrir su verdadero corazón. Ambas se conocen como estudiantes en la Universidad de “Shiz” en la fantástica “Tierra de Oz” y forjan una amistad improbable, pero profunda. Tras un encuentro con el maravilloso “Mago de Oz”, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman caminos muy diferentes.