“La verdad de OV7 saldrá en la bioserie”

Los proyectos no descansan para la cantante, actriz y empresaria Mariana Ochoa, quien a la par de fungir como juez en el concurso de canto “Los chiquillos de Hoy”, del matutino de Televisa, la integrante de OV7 comparte que las charlas para que la agrupación avance con sus proyectos pendientes están próximas a realizarse.

Respecto a las polémicas que se han presentado entre los integrantes de OV7, Mariana reconoce en entrevista con EL INFORMADOR que como en todos los proyectos hay opiniones distintas sobre cómo deben concretarse; sin embargo, revela que en los próximos días sus compañeros tendrán una reunión para dialogar sobre propuestas que se enfocarían en reencontrarse para retomar la gira o lanzar una nueva producción de estudio.

Otro plan que emociona a Mariana Ochoa es la serie biográfica de la agrupación de pop OV7 y aunque se desconoce si esta producción llegará por plataformas de streaming en específico, la cantante señala que los derechos de la historia de la agrupación ya fueron cedidos desde hace tiempo, por lo que ya se avanza para seleccionar al talento que interpretará a los OV7: “La serie va bien, los derechos siguen vigentes, van súper avanzados. No sé cuándo se empieza a grabar, pero ya están en ese punto, seleccionando casting, hay pláticas con una plataforma, pero no sé si ya están cerradas, nos dirán cuando lo esté”.

Mariana Ochoa, quien junto a OV7 consolidó éxitos del pop en español como “Enloquéceme” y “No es obsesión”, resalta que si algo espera de la serie biográfica del grupo es que las anécdotas, conflictos y logros sean relatados de la forma más verídica posible, al recalcar que en la historia musical y personal de la banda no hay villanos, simplemente personas que soñaron con una carrera y en su camino enfrentaron situaciones de todo tipo para convertirse en un referente de la industria musical latina.

“Creo que cuando cedes tus derechos es muy fácil decir que no quieres que te vean como buena o mala, al final de cuentas son siete vidas las que se cruzan y hemos tenido momentos buenos y malos. En algún momento estuve peleada con Lidia -integrante de OV7-, fueron circunstancias y la historia lo va a mostrar. Creo que la mayoría de los problemas del grupo se han hecho muy públicos y la gente conoce algún hecho, pero quizá no saben qué es lo que pasó detrás, cómo lo vivieron las otras personas”.

Trabaja con chiquillos

Mariana Ochoa destaca que integrarse a una propuesta como “Los chiquillos de Hoy” ha sido especial, al recordar que desde hace tiempo no se activaba una nueva plataforma para impulsar al talento infantil, por lo que ser juez de este concurso le ha permitido sorprenderse con la nueva ola generacional de pequeños: “Hay niños que tienen años preparándose y se nota, estoy contenta por dos motivos, porque yo empecé de niña y sé lo que significa estar en un escenario cuando eres chiquito, te corrigen, te dan notas, pero siempre es para crecer de forma constructiva. Por otro lado, la edad de mis hijos me permite entablar un diálogo con todos los chiquillos, es algo muy ameno de decirles las cosas como son, pero todo es para que ellos crezcan y sigan desarrollando ese talento que sí traen”.

Marina agrega que ser juez de un concurso de canto no es algo que se tome a la ligera: “Es una oportunidad para romper sus propios miedos, para dar más de lo que creían. Me doy cuenta de que los que realmente quieren pertenecer a esta carrera le dedican muchas horas de entrenamiento, porque en mi generación no me tocó que los niños hicieran tantas piruetas, estoy impresionada con la cantidad de talento”.

A la par de avanzar hacia las eliminatorias semanales de “Los chiquillos de Hoy”, Mariana Ochoa también se mantiene activa a través de sus redes sociales y en especial de su canal oficial de YouTube, en donde comparte su día a día desde sus diversas facetas como artista y madre de familia.

