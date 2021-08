Tom Grennan nos adelanta su nuevo éxito: “Don’t Break the Heart”

Con 16 millones de oyentes en Spotify, el cantante británico Tom Grennan sigue en las listas de los más reproducidos gracias a su sencillo “Little Bit of Love” y “Let's Go Home Together” (con Ella Henderson). Con dos álbumes en su discografía, el músico ya prepara su regreso a los escenarios para el próximo septiembre y octubre, cuando dará varios conciertos en su país de origen.

Desde su hogar, Tom platicó con EL INFORMADOR sobre su música y el proceso detrás de su disco “Evering Road” que saldrá a la venta el 3 de septiembre: “Fue encarar muchas cosas que pasaron, es una manera de decir ‘Lo siento, necesito crecer, convertirme en un hombre’. Así fue el proceso, no todo en realidad”.

En comparación con “Lighting Matches”, su anterior producción, “el segundo álbum me pareció más sencillo que el primero.

Para el primero escribí canciones solamente, no tenían tanto significado como las del segundo. Para ‘Lighting Matches’ escribía por diversión, fue un proceso divertido, me encanta. Pero el segundo en verdad significó algo, fue un proceso de curación. Las canciones me ayudaron a sanar, a crecer, a entender. Mejoran las canciones, disfruté mucho escribir para el segundo disco, más que para el primero”.

Para el álbum recurrió a varios de sus amigos, profesionales de la producción: “Todos los productores, toda la gente que trabaja en el disco son mis amigos. Sólo les llamé, les dije qué quería decir, qué sonido quería. Sabía que quería un segundo más grande que el del primer disco. En el disco debut hay un sonido más liderado por las guitarras, son canciones más indie, indie pop. El segundo creo que suena más pop, tiene más piano, más melodías pop”.

Sobre su más reciente sencillo platicó: “‘Little Bit of Love’ se trata de entender que no importa de dónde somos, dónde estemos, todos merecemos un poco de amor. Más en estos tiempos de pandemia, mucha gente está por su cuenta, viviendo sola. Es difícil recordar que todos necesitamos algo de cariño. Espero que esta canción conecte con ese sentimiento. La escogí como sencillo porque sabía que tenía un coro interesante, es una canción conmovedora, cada que la escucho la canto. Se la mostraba a mis amigos y coincidían en que era una gran canción”.

El artista toma con serenidad el éxito y la buena recepción que han tenido sus canciones: “Para ser honestos, sabía que sería exitoso si era bueno. Me enorgullece, estoy feliz de que la gente conecte y le encante. Espero que sea un disco que se quede con la gente por mucho tiempo. A mí me ayudó a salir de una fase, si puede ayudarlos también, será genial”.

Las presentaciones en vivo están a la vuelta de la esquina para Tom, algo que lo entusiasma: “Los conciertos han sido muy extrañados por todos. Apenas están regresando a Inglaterra en los últimos meses. Será bueno estar de vuelta con la banda, tocar las canciones. Algunos de los temas no los he tocado con grupo, ya espero estar en el concierto, ver que la gente canta y se divierte, abrazando la música. Será bueno, yo lo he extrañado”.

Para Tom, la pandemia fue un proceso de reconexión: “Terminamos el disco antes de la pandemia, ya estaba terminado. Decidí sanar un poco durante la cuarentena, regresé a vivir un tiempo con mis padres, mantenerme limpio: dejé de beber alcohol, ya no fumo. Quise vivir bien, y sigo en ese trayecto. Era algo que necesitaba, tiempo para respirar, tomarme un minuto y entender, y estar feliz”.

De sus planes a futuro, Tom adelantó: “Saldrá un sencillo en unas semanas, me emociona, suena muy grande. Trataré de seguir haciendo más música que le guste a la gente, que me guste a mí. Y espero poder salir de gira por el mundo, tocar en México, en Sudamérica, Estados Unidos”. El sencillo se llamará “Don’t Break the Heart”: “Creo que es muy buena canción, no puedo decir más, pero saldrá pronto. No viene en el disco, pero lo vamos a volver a lanzar para poner cuatro o cinco canciones más. Habrá un disco nuevo quizá el próximo año, sigo creando música”, finalizó.

