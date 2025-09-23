Martes, 23 de Septiembre 2025

El Napoli regresa al liderato de la Serie A tras vencer al Pisa

Con la victoria, los Azules llegaron a 12 puntos, dos más que la Juventus

Billy Gilmour (izquierda) celebra junto a Kevin de Bruyne tras anotar el primer gol en la victoria del cuadro napolitano. AP/LaPresse/A. Garofalo

Gracias a goles de Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca en la recta final, el Napoli se recuperó de una derrota en la Liga de Campeones ante el Manchester City para vencer ayer 3-2 al visitante Pisa y regresar a la cima de la Serie A.

El volante escocés Billy Gilmour marcó su primer gol de la temporada justo antes del descanso y parecía que el campeón vigente se encaminaba a una fácil victoria contra un equipo que aún no conoce el triunfo esta temporada.

M'Bala Nzola convirtió un gol de penal a los 60 minutos para empatar el encuentro, pero las esperanzas de Pisa se extinguieron en el último cuarto.

Spinazzola definió con un disparo rasante para restablecer la ventaja de Napoli a los 73 y Lucca recibió un buen pase de Scott McTominay antes de rematar para el tercer tanto a los 82.

El mediocampista brasileño Lorran aprovechó un pase retrasado de Samuele Angori para facturar el segundo tanto de Pisa a los 90.

Pisa sigue en el último lugar de la liga italiana junto con el Lecce, ambos con un punto. No ganan en el feudo del Napoli desde 1986.

La cuarta victoria consecutiva del Napoli lo llevó de nuevo a la cima de la Serie A, dos puntos por delante de la Juventus. 

