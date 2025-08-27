¡Falta poco! La temporada 2025-2026 de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos, está por comenzar.Será el jueves 4 de septiembre cuando se lleva a cabo el partido inaugural, un duelo que enfrentará a los vigentes campeones, Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys, teniendo como sede en el Lincoln Financial Field, hogar de los monarcas.Los Eagles serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004.Fue el pasado 12 de mayo cuando la NFL dio a conocer que Philadelphia, liderado por Jalen Hurts, Jugador Más Valioso en el Super Bowl LIX, arrancará su defensa del título ante el equipo de la estrella solitaria, que es comandado por el quarterback Dak Prescott y que tendrá en Brian Schottenheimer a su nuevo entrenador.La temporada regular se extenderá hasta la Semana 18, que se jugará el 4 de enero de 2026.Ese primer juego del periodo 2025-2026 está programado para arrancar en punto de las 18:20 horas tiempo del centro de México. Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo para México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.La temporada regular de 2025 comenzará el jueves 4 de septiembre y se extenderá hasta la Semana 18, que se disputará el 4 de enero de 2026. La final será el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de California, cuando el campeón de la conferencia nacional (NFC) y el de la Americana (AFC) se enfrentarán en el Super Bowl LX.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF