¡Falta poco! La temporada 2025-2026 de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos, está por comenzar.

Será el jueves 4 de septiembre cuando se lleva a cabo el partido inaugural, un duelo que enfrentará a los vigentes campeones, Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys, teniendo como sede en el Lincoln Financial Field, hogar de los monarcas.

Los Eagles serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004.

Fue el pasado 12 de mayo cuando la NFL dio a conocer que Philadelphia, liderado por Jalen Hurts, Jugador Más Valioso en el Super Bowl LIX, arrancará su defensa del título ante el equipo de la estrella solitaria, que es comandado por el quarterback Dak Prescott y que tendrá en Brian Schottenheimer a su nuevo entrenador.

La temporada regular se extenderá hasta la Semana 18, que se jugará el 4 de enero de 2026.

Ese primer juego del periodo 2025-2026 está programado para arrancar en punto de las 18:20 horas tiempo del centro de México. Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo para México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

La temporada regular de 2025 comenzará el jueves 4 de septiembre y se extenderá hasta la Semana 18, que se disputará el 4 de enero de 2026. La final será el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de California, cuando el campeón de la conferencia nacional (NFC) y el de la Americana (AFC) se enfrentarán en el Super Bowl LX.

Calendario de la Semana 1 - NFL 2025-2026

Jueves 4 de septiembre

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Viernes 5 de septiembre

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 18:00 horas | DAZN |

Domingo 7 de septiembre

New Orleans Saints vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | DAZN |

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas | DAZN |

Washington Commanders vs New York Giants | 11:00 horas | DAZN |

Indianapolis Colts vs Miami Dolphins | 11:00 horas | DAZN |

New England Patriots vs Las Vegas Raiders | 11:00 horas | DAZN |

New York Jets vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | DAZN |

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | DAZN |

Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |

Denver Broncos vs Tennessee Titans | 14:05 horas | DAZN |

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 14:05 horas | DAZN |

Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas | DAZN |

LA Rams vs Houston Texans | 14:25 horas | DAZN |

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens | 18:20 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 8 de septiembre

Chicago Bears vs Minnesota Vikings | 18:15 horas | DAZN |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

