La noche le perteneció a Patti Smith

“Hola a todos. Lenny Kaye y yo estamos muy felices de estar con ustedes. Nos gustaría hacer una canción, una pequeña bendición. Una canción para todos”, dijo Patti Smith al comenzar su presentación junto al guitarrista Lenny Kaye dentro del Hay Festival en Querétaro. La sede fue el céntrico Jardín Guerrero.

Tras cantar “Wing”, la autora de libros como Devoción y Éramos unos niños agregó: “Esta noche probablemente haremos más música que poemas”. La cantante y escritora leyó Red, texto que compartió en su pasada visita a la Ciudad de México, comentó antes de emprender la lectura.

“Es una noche loca: la lluvia, la luz...”, agregó en referencia al aguacero que azotó la ciudad un par de horas antes del recital, y que provocó un ligero retraso en el inicio de la velada.

Además de los técnicos, una invitada especial subió al escenario: “Me gustaría presentar a mi amiga Alma”, dijo Patti al presentar a Alma Guillermoprieto, quien leyó la versión en español del poema Hecatombe, título de la actividad.

Tras la lectura, brevemente interrumpida por Alma para acallar a unas personas que platicaban, Patti expresó su emoción de escuchar el texto en el idioma de Roberto Bolaño, escritor cuya obra inspiró sus versos. Enseguida Smith leyó la versión original en inglés para luego dar paso a la música.

Continuó un clásico de su repertorio, coreado por la gente que llenó el Jardín Guerrero: “Dancing Barefoot”.

Patti diseñó un setlist con varios cóvers, acorde a las circunstancias. El siguiente tema en cantar fue “Imagine” de John Lennon, a propósito del eslogan del Hay Festival: “Imagina el mundo”. Con la frase de la canción “imagine there's no countries” la cantante mencionó al presidente de su país, “A menos que seas Donald Trump”.

Otro cover fue de Buddy Holly, para celebrar que nació un 7 de septiembre (1936).

Entre las pausas Smith aprovechó para agradecer la presencia de su guitarrista, en parte debido a una lesión en el dedo anular de su mano izquierda (por la que Patti no pudo tocar). Patti dijo ser afortunada por tener a Lenny, con quien toca desde 1971.

Con la emoción del momento, la cantante expresó “Los siento aquí (al señalar su corazón). Hay muchos jóvenes...”. Resaltó la importancia del activismo: “Harán muchos cambios, ambientales, feministas, políticos”. Su discurso concluyó con “Nos necesitamos mutuamente, a través del amor”, frase que dio pie a los acordes de su canción “Because the Night”, escrita en coautoría con Bruce Springsteen.

Para agradecer la respuesta de la gente, Patti trató de decir el nombre de la ciudad, “Que-re-taro”, intentó un par de veces para después declinar y anunciar que cantaría “Una pequeña canción para ustedes”, que sería “Falling in Love with You”. Con poco más de un hora de concierto Patti Smith cerró el recital con “People have the Power”, canción escrita con su esposo Fred “Sonic” Smith y cuya letra recitó previamente: “No lo olviden, ¡usen su voz!”, concluyó.

OA