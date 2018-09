“Sean libres”: Patti Smith

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith llegó ayer a Querétaro para presentarse dentro del Hay Festival —un encuentro de la literatura, música y la ciencia—. Antes de su recital Hecatombe junto con el guitarrista Lenny Kaye, Patti charló sobre diversos temas frente a medios de comunicación en el Museo Regional.

Smith comenzó por disculparse por no hablar español, además de estar lesionada de una mano (motivo por el cual no tocó la guitarra en esta visita). La artista afirmó estar feliz de conocer la ciudad, además de los libros (protagonistas del festival) también para mostrar solidaridad con los mexicanos.

La charla arrancó centrada en la música ante la popularidad de géneros como el urbano sobre el rock: “Es comunicación, no importa cómo lo llames... No me importa cuál sea el género más escuchado. Me importa la comunicación entre la gente y los músicos”, dijo. Más tarde volvió sobre el tema de las etiquetas musicales: “No somos punk puros, somos optimistas. Buscamos eso, encontrar lo bueno, porque con eso podemos seguir; con la destrucción no”.

Posteriormente habló de las maneras de mezclar la música y la literatura: “Sean libres”, fue su recomendación al recordar sus inicios en 1971, cuando deseó incluir al guitarrista Lenny en sus recitales de poesía: “No tuvimos miedo, sólo hicimos lo que quisimos: mezclar poesía con rock, sin importar lo que dijera la gente”.

Al final de la charla, ya con Lenny Kaye a su lado, comentó sobre el mismo tema: “Desde pequeña amo la poesía. Mi madre me dio libros hermosos con obra de Blake, Yeats. En 1971 hice mi primera lectura de poesía, no quise ser aburrida, porque muchas a las que iba eran aburridas. Quise hacer algo electrificado, invité a mi amigo Lenny a que tocara. Fue un descubrimiento orgánico”.

La poeta habló también de la existencia del arte en tiempos violentos: “Creo que todas las artes florecen en la violencia. En los bombardeos de Guernica, Picasso creó. Expresa el coraje, la pena de la gente”. El papel de los creadores, agregó, tienen un doble objetivo: “Los artistas son nuestro espejo, pero también son visionarios. Reflejan el presente y ven el futuro”.

En cuanto al contenido de lo cantado y recitado, Patti comentó: “Las letras son fuertes, aunque sean de amor. Mueven a la gente. Una letra exitosa comunica a la gente, sea sobre amor o violencia”. Para ejemplificar, Patti recitó la letra de su canción “People had the Power”, escrita junto con su esposo (Fred “Sonic” Smith).

En cuanto a la diferencia entre los textos para cantar y los poemas, Smith dijo que la intención y el proceso es diferente: “La escritura la hago en la soledad, muchas cosas no las publico. En cambio, hacer letras para canciones es en colaboración con músicos, y tiene el propósito de que todos la canten... La motivación es diferente: para un poema nadie lo escucha; una canción es para todos”.

Temas de coyuntura

Durante su participación, Patti Smith habló de temas de coyuntura, como el activismo en pro de la despenalización del aborto en Latinoamérica: “Estaba en Buenos Aires, las mujeres luchaban por el aborto legal, no lo lograron. Qué podemos hacer: seguir luchando”. Para Patti, la discusión no debería regirse por creencias: “No creo que en tiempos modernos podamos guiarnos por cuestiones religiosas. Deberíamos tener libertad en las elecciones para conducir nuestra vida… Tener decisiones sobre nuestro propio cuerpo no va contra la fe”.

De los movimientos feministas, en particular en Latinoamérica, Smith dijo: “Son mujeres fuertes, participativas, tienen agendas de las que no estoy totalmente enterada. Si se unen se harán más fuertes. Los movimientos no deben ser aislados, buscamos un cambio universal, no se puede si lo dividimos en femenino y masculino”.