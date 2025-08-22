Cuándo empieza la era de virgo y qué significa, según Mhoni Vidente

La era de Virgo ya está aquí, este ciclo astrológico marca un periodo cargado de transformaciones y nuevas oportunidades, de acuerdo con las predicciones de la astróloga cubana Mhoni Vidente.

La especialista explicó que Virgo, considerada la constelación más grande del zodiaco y asociada con la Virgen María, ejercerá una fuerte influencia en todos los signos durante el 21 de agosto al 20 de septiembre.

Bajo la guía de las cartas del As de Oros y el As de Espadas, este periodo promete avances importantes, tanto en lo personal como en lo colectivo.

Mhoni destacó que los nacidos bajo este signo suelen ser personas fieles, apasionadas y entregadas en sus relaciones, y que durante esta temporada podrán vivir experiencias decisivas: desde cambios de empleo y cirugías exitosas, hasta trámites legales o de residencia que finalmente se resuelven. También será un momento propicio para realizar inversiones de gran peso, como la compra de una casa o un automóvil.

Los signos que tendrán más suerte

Aunque Virgo será el gran protagonista, la astróloga reveló que Capricornio, Tauro, Piscis y Cáncer compartirán su buena fortuna. Todos ellos, aseguró, tendrán hasta cinco golpes de suerte en temas relacionados con la lotería.

Sus números mágicos serán el 09, 20 y 21, mientras que los colores de la suerte serán el negro y el blanco. No obstante, Mhoni recomienda a estos signos actuar con discreción: evitar presumir logros o metas, y ser cautelosos con las personas de su entorno, pues no todos merecen su confianza.

Además, deberán mantenerse enfocados en actividades constructivas para esquivar caídas emocionales o vicios, y protegerse contra posibles embrujos con amuletos o elementos energéticos.

