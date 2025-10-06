La famosa astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para esta semana del 6 al 12 de octubre de 2025, revelando cuáles serán los signos zodiacales que contarán con la protección de los astros y una racha de buena fortuna, especialmente en el amor y el dinero. Según la vidente cubana, varios signos experimentarán avances importantes en sus relaciones sentimentales y recibirán recompensas económicas que impulsarán sus proyectos personales.

Tauro

Esta semana, Tauro brilla con una energía especial. Mhoni Vidente asegura que la estabilidad emocional será la clave para atraer prosperidad. En el amor, se fortalecerán los vínculos con la pareja o podría surgir una conexión significativa con alguien nuevo. En el ámbito económico, se avecinan pagos pendientes o un ingreso inesperado.

Leo

Los leoninos inician la semana con una poderosa influencia astral que favorece tanto las relaciones amorosas como los negocios. “Es una etapa de evolución y éxito, todo lo que emprendas tendrá buenos resultados”, señaló Mhoni. En el amor, se recomienda dejar el orgullo de lado y abrirse al diálogo, ya que la armonía atraerá abundancia.

Escorpio

Para los nacidos bajo este signo, la suerte se manifiesta en forma de transformaciones positivas. Según la vidente, esta semana será ideal para tomar decisiones financieras y apostar por nuevos caminos laborales. En el amor, Escorpio vivirá momentos de pasión intensa y reconciliaciones que fortalecerán su vida emocional.

Capricornio

Mhoni Vidente anunció que Capricornio tendrá una semana de recompensas. Su disciplina y esfuerzo comenzarán a dar frutos, con reconocimientos o ganancias que llegarán de forma inesperada. En el terreno sentimental, podrían surgir nuevas oportunidades amorosas, sobre todo para quienes están solteros.

Piscis

El signo de los peces estará rodeado de energías positivas y amorosas. La astróloga destaca que el universo le tiene preparada una sorpresa en el amor, ya sea el regreso de alguien del pasado o un encuentro que cambiará su rumbo emocional. En el dinero, la buena suerte se manifestará en proyectos creativos o colaboraciones exitosas.

Mhoni Vidente asegura que estos cinco signos contarán con una semana llena de abundancia y buenas noticias. No obstante, también recomienda mantener la mente positiva, cuidar las energías y agradecer por cada bendición que llegue. El equilibrio entre el corazón y la razón será la clave para aprovechar esta etapa de crecimiento.

Con información de Mhoni Vidente

BB