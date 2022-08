La historia del “Motobag” que cautivó a Rosalía

Recientemente, la cantante Rosalía se presentó por primera vez en un concierto en Jalisco, en el Auditorio Telmex; llegó con su tour “Motomami”. Fue una noche de varias sorpresas y momentos inesperados, pues le llovieron peluches de una farmacéutica de genéricos, bajó con el público a cantar, se arropó de la bandera de la diversidad y subió al escenario a un niño a recitar el abecedario “Motomami”.

Y justo cuando el público se enterneció con el momento, le llegó una oportunidad de oro a Victoria Rivera, diseñadora jalisciense de 22 años, quien le obsequió a Rosalía en pleno concierto su bolso verde, y la española no dudó en usarlo en ese mismo momento para su performance de “La Combi Versace”.

EL INFORMADOR conversó con Victoria sobre esta anécdota y cómo su marca “&Crime” ha estado creciendo en Instagram desde entonces, potenciando incluso sus ventas en un 100 por ciento. Pero, ¿todo esto fue premeditado? Así responde:

“Fue cero planeado, yo tenía el boleto para ‘La Rosalía’ desde que salieron (a la venta), no sé si desde marzo, y nada, ya que llegó el día me puse mi outfit y como me gustan los bolsos que yo diseño, me llevé el color verde y le puse mis cosas, mi labial, mis llaves, el dinero… Y cuando ya estábamos en el show, desde un inicio se me puso la piel chinita”. Pasó por su mente regalárselo durante el concierto, pero no creyó que fuera posible, pero una amiga la animó hacerlo, le dijo que sus cosas las guardara en su mochila y que se atreviera a darle el bolso a la cantante.

Victoria Rivera. La diseñadora jalisciense es egresada del CUAAD de la Universidad de Guadalajara. ESPECIAL

Intentó una primera vez cuando Rosalía bajó a cantar con el público, pero como muchas personas gritaban a la vez, no fue posible captar la atención de la cantante; pero el segundo intento fue el asertivo, justamente cuanto Rosalía subió al escenario al niño con el que recitó el abecedario; tras el momento emotivo, “nadie estaba gritando, y yo grité: ‘¡Rosalía!’ y fue lo primero que escuchó, estiré la mano con el bolso y le dije, ‘te lo regalo’, siento que también fue porque el color llamó la atención por ser un verde muy llamativo”. Cuando Rosalía se puso el bolso, también le dijo al público que el obsequio era de la propia diseñadora, “y para mi sorpresa fue que bailó con él toda la canción de ‘La Combi Versace’, yo estaba en shock. Rosalía muy en su personaje, adaptó el bolso a esa canción, la verdad no me lo esperaba”.

La diseñadora comparte que el hecho de que Rosalía portara el bolso durante el concierto fue una gran exposición: “Con la marca de momento sólo tengo el Instagram, ahí es donde hago las ventas, porque ahora me están haciendo la página web y en mi cuenta tenía entre mil 600 y mil 800 seguidores y ahora ya casi llego a los siete mil. Fue demasiado el incremento de seguidores, de ventas y de interacciones”.

Expresa que actualmente también está trabajando en lo que serán los envíos internacionales, porque personas de España también quieren el bolso, el verde sobre todo, “pero también he tenido mucha venta de los otros colores porque ahora el tono verde está agotado. Incluso, ya lo bautizó la gente como el ‘Motobag’”. En realidad el nombre del modelo es “Clue One” y a partir de esta experiencia, Victoria también está pensando en los siguientes modelos; incluso, no descarta renombrar la “Clue One” como “Motobag”.

“Desde el primer día (pasado el hecho viral) tuvimos 100 mensajes diarios, las que me manejan las redes, desde las 07:00 de la mañana estaban contestando. Y lo mejor que le puedes dar al público y a los clientes es la atención, por ello hay que contestar al momento y atender todas sus dudas”.

Cabe señalar que para las personas que deseen un “Motobag”, tiene de momento piezas al costo con el que se manejaba antes de su exposición viral -consultar el perfil de Instagram de la marca-; para envíos fuera de la ciudad, tardan en llegar entre tres y cinco días; y si se es habitante de la Zona Metropolitana de la ciudad, se entrega el mismo día en horarios hábiles.

Sobre la diseñadora

La firma “&Crime”, en noviembre de este 2022, cumplirá un año; Victoria, originaria de Autlán de Navarro, Jalisco, es diseñadora industrial egresada del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara y antes de comercializar la firma, trabajó en su marca durante la cuarentena por la pandemia. Recuerda que lleva este nombre porque el bolso es como el amigo que te acompaña en todas tus aventuras “partner in crime”, por eso también el primer modelo se llama “Clue One” (primera pista) y por ende el segundo modelo llevaría por nombre “Clue Two”. Más adelante Victoria también tiene previsto incluir en su marca calzado y joyería, pues también tiene conocimientos en esas áreas.