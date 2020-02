La experiencia espacial de Argelia Curiel

La actriz mexicana Argelia Curiel, quien radica en Los Ángeles desde hace tres años, se encuentra embarcada en desarrollar su primer largometraje como guionista y directora, un proyecto enmarcado bajo el género de terror lleva por nombre “The Visitor” y se inspira en un hecho real que le ocurrió cuando era niña. Ella fue criada por sus abuelos y en un poblado a las afuera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de donde es originaria, tuvo un encuentro con extraterrestres.

Durante muchos años ocultó esta vivencia, pero al final decidió contarla y desarrollarla en una película, pues sabe que como ella, hay más personas que han tenido experiencias parecidas. El proyecto hasta ahora ha avanzado en el guion, el cual ya está terminado, por lo que ahora Curiel está en la búsqueda de actores, será una película hablada en inglés en su totalidad, pero con talento latino.

“Es una historia de terror basada en mis vivencias, no es que yo haya tenido una vida de terror, pero sí parte de una experiencia y la estoy haciendo bajo el género de terror porque a mí me encanta y porque pocas mujeres han incursionado en este género”. La historia, sin embargo, es ficción.

Mira a las estrellas

La actriz lanza un bosquejo de lo que tratará esta cinta. “La trama es sobre una niña que se llama ‘Amy’ que vive con sus abuelos, como en mi caso, que yo fui criada por mis abuelos; esta familia vive en un bosque, y de repente llega un visitante por la noche, un ser que cambia la vida de la niña y detona una serie de situaciones; todos en el pueblo comienzan a ser afectados por lo que le sucede a la niña”.

Argelia recuerda que la experiencia del tercer tipo que ella vivió fue un momento extraño y único. “Yo estaba durmiendo en mi recámara, esa noche solo estaba mi abuela conmigo y esos seres entraron por mi puerta, yo tenía mucho miedo cuando eso sucedió, a la mañana siguiente yo pensé que había sido un sueño, pero el jardín de mi casa estaba quemado, dejaron evidencia física de que estuvieron ahí. Me lo callé mucho tiempo, me daba pena contarlo, pensaba que si lo hacía, la gente diría que yo estaba loca, me iban a tachar de que estoy mal”.

Sin embargo, se dio cuenta que la sociedad ha marcado normas que se deben seguir de lo que está correcto decir y de lo que no, y decidió romper con eso hablando de una experiencia que sabe que más de alguno ha vivido también.

“Es la primera vez en mi vida que hablo abiertamente de lo que me pasó y lo puedo plasmar en un largometraje, yo sé que allá afuera, en este momento a muchos les está sucediendo lo mismo y quiero que sepan que no están solos”.

Lo cierto es que Argelia no es ajena a la producción de proyectos fílmicos, recientemente escribió y dirigió el cortometraje semifinalista en el Festival de Cine de Burbank, “Contradiction”.

¿Quién es ella?

La actriz inició su carrera en televisión en su natal Chiapas como conductora del programa matutino, “Salud para todos”. Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Además, ha participado en películas como “Los Amorosos”, con Marimar Vega y Daniel Martínez, y “Bajo el cielo de tres cruces” del director Carlos Adalid. También ha estado en telenovelas como “La que no podía amar”, “Pasión y poder” y “Los Miserables”, así también fue parte de “Gossip Girl: Acapulco”.

En México realizará la película ópera prima de Rodolfo Palacios, “El Hombre del Cabaret” actuando al lado de Betty Monroe.

JL