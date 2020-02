"Jesucristo Súper Estrella", todo un reto para Erik Rubín y Samo

El próximo 28 de febrero, a las 18:00 horas en el Auditorio Telmex, regresa el montaje musical “Jesucristo Súper Estrella”, producción de Alejandro Gou. Los actores y cantantes Erik Rubín, quien interpreta a “Judas” y Samo, quien da vida a “Pedro”, estuvieron en Guadalajara para promover este espectáculo el cual ya han visto al menos 200 mil personas desde que inició el proyecto.

Erik señaló que el proyecto estaba planeado para 30 funciones y ya van a cumplir 90. Dijo además, el también productor musical, que con el montaje viajan cinco camiones y los acompaña un equipo de trabajo de 110 personas.

En tanto, Samo se dijo muy agradecido por la oportunidad de ser parte de “Jesucristo Súper Estrella”: “La verdad es que estoy muy contento y agradecido. Es una oportunidad muy grande que estoy disfrutando. Para mí es una experiencia nueva, estoy haciendo por primera vez teatro y lo estoy disfrutando”. Recordó que la propuesta para el personaje de “Pedro”, fue a finales de año y vino a través de Erik, quien le llamó para hacerle el ofrecimiento.

“Fue un compromiso grande para mí y lo sigue siendo cada vez que me subo al escenario. ‘Pedro’ es un papel súper bonito, me identifico con él y el mayor reto (que ha tenido en el montaje) ha sido asimilarlo todo”.

En cuanto a la producción, Erik señala que como se trata de un espectáculo tan grande, los cambios en el montaje se han ido amalgamando con base en la repetición constante: “Para poder montar algo así, hay un guion, un momento que tiene que ser exactamente igual. Obviamente la parte humana es la que se mueve mucho. Inclusive creo que yo hago a otro ‘Judas’ que como lo hacía hace 10 años; lo importante en el teatro es la repetición”.

Dice que sí se identifica con el personaje de “Judas”: “Los creadores (del musical) tienen otra perspectiva con esta propuesta, no es ‘Judas’ el traidor, es ‘Judas’ víctima de otras situaciones, se llena de miedo, de arrepentimiento y de enojo. Yo como persona a veces he hecho mal al querer hacer el bien, me he cerrado a mis ideas, porque aquí es una lucha de poderes de lo que piensa ‘Jesús’ con lo que piensa ‘Judas’”. Erik recordó que su esposa Andrea y sus hijas, Mía y Nina, están muy orgullosas de verlo realizado y que se emocionaron mucho cuando ganó el Metro por este personaje. Compartió además que Mía se lanzará como cantante y que él es su productor musical; de hecho, vendrán a Guadalajara a grabar el videoclip de la propuesta que están preparando.

También se le cuestionó cómo educa a sus hijas en el contexto de violencia en el que se está desarrollando México y dijo que él y su esposa han hablado con ellas acerca de darse a respetar, pero no para con el hombre, sino con quienes están en su entorno, sus maestras, sus amigos y demás gente cercana, dice que ambas saben poner límites. Finalmente, Samo remarcó que la música sigue en pie para él y que no lanzará un disco como tal, pero sí diversos sencillos.

