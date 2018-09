"La chica del clima" comparte cómo transformó su sexy figura

Yanet García, mejor conocida como "La chica del clima", ha dado sorpresas en su cuenta de Instagram cuando comparte fotografías de cómo era antes su figura.

En una de sus publicaciones más recientes ha decidido compartir cómo es que transformó su cuerpo con ejercicio y una buena alimentación.

En un video de 19 minutos la conductora habló sobre su antes y después del ejercicio. "Estoy súper contenta, súper feliz de poder hacer con ustedes este video que sé lo han esperado mucho y yo de verdad con todo mi corazón estoy aquí para hacerlo", comentó.

Lo primero que dijo es que "a veces pensamos que una persona no entrena porque no tiene un cuerpo súper voluptuoso, y eso no es verdad. Hay diferentes tipos de cuerpos, diferentes metas y objetivos de cada persona y eso es importante respetarlo" y recordó que hay quienes que sólo van a quemar grasa.

García dijo que desde que empezó a entrenar tuvo claro qué era lo que quería tomando en cuenta su carrera y lo que había decidido hacer. "Trabajo muy fuerte los glúteos, porque me encanta como se ven, las piernas; pero la parte superior no la trabajo tan fuerte porque mi objetivo no es desarrollar unos superbrazotes, estar súper definida".

"No es mi objetivo, por lo que yo me dedico. Creo que si me cierro a ser una mujer súper fitness y verme súper musculosa, me cierro a cierto perfil. Y como estoy como conductora. Estoy incursionando en el mundo de la actuación, quiero tener más oportunidades y poder estar en más opciones", agregó.

JB