La belleza en todas sus formas

“Belleza XL” llegó a las pantallas de E! (miércoles, 22:00 horas), con las historias de Fluvia Lacerda, Mayara Russi y Denise Gimenez. Este reality show explora la ajetreada vida cotidiana de las modelos de talla grande (también llamadas plus size) que han roto los esquemas tradicionales de hermosura marcados por la moda.

Fluvia platica sobre cómo se unió a este proyecto: “Soy la única brasileña trabajando internacionalmente como una modelo plus size. Durante tres o cuatro años me insistieron, invitándome para ser parte de un reality show. Nunca me gustó la idea, porque pensaba que sería mucha exposición personal, soy más una persona privada. Me tomó tiempo pensarlo y considerarlo. Lo pensé desde diferentes ángulos para que pasara”.

Después de la reflexión para tomar una decisión, la modelo brasileña dijo sí y aceptó participar porque cree “que será una buena oportunidad de mostrarle a la gente la vida de una modelo profesional, plus size. Mucha gente cree que es hobby, o no entienden bien el tipo de industria que es. Conozco a Mayara desde hace mucho. Ambas son adorables, me alegró que estuvieran”.

Aunque buena parte del show se desarrolla con las tres en su vida diaria, no juntas. “No interactuamos mucho. Me filmaron durante mi rutina habitual, viajando por muchos lugares. Mi vida es muy movida, nunca paso mucho tiempo en un mismo lugar. Casi no coincidimos en las grabaciones, nos vimos esporádicamente”.

Inspirar confianza

La modelo disfrutó compartir su vida cotidiana. “Me pareció interesante mostrarle a la gente que no solo es juegos y diversión, hay un lado de mucho trabajo. Así me gano la vida, así educo a mis hijos. Me gustó eso, compartirlo con el mundo. Hago énfasis en que no se trata del peso o la talla, sino de mostrar una perspectiva diferente cuando hablamos de belleza. La belleza se presenta en muchos tamaños, colores, etnicidades. Creo que hasta ahora nos estamos dando cuenta y admirando eso, aceptando quiénes somos, de dónde venimos y celebrando esa belleza. El show abre esa conversación: no es nada más amarse a una misma si tenemos unos kilos de más, sino de amarnos a nosotras mismas por lo que somos. No todos tenemos el mismo molde: las mujeres necesitamos aprender a tratarnos con respeto y amabilidad”.

Igualmente, la presencia de un reality show transmite varios mensajes. Fluvia destaca que “no hay nada más poderoso que vernos reflejadas en la publicidad: ver una mujer (actriz, modelo o cantante) y que sea alguien exitosa, eso nos puede recordar quiénes somos. Se celebra la identidad, inspira a jóvenes. Es una sensación de pertenencia: eso nos falta, diversidad que nos inspire en los medios (revistas, televisión). Creo que inspira confianza el hecho de que existan shows así”.

En su momento, ella se ha inspirado en las mujeres de su vida: “Las mujeres que me han inspirado son las que me han rodeado y a las que he conocido a lo largo del camino. Creo que es inspirador ver eso, es parte de la naturaleza femenina: esforzarse para sacar adelante a los hijos, llevar una carrera, luchar por la equidad de género, incluso teniendo menos oportunidades que los hombres”.

Fluvia lleva ya cerca de dos decenios trabajando en la industria, de hecho, forma parte de la segunda generación de modelos plus size. “Casi no había representación antes, no se veía tanto porque no había redes sociales. Era un mundo más cerrado. He sido capaz de vivir de ese extremo al otro: ver cuando nadie sabía qué era este trabajo, las negativas, los prejuicios, hasta ahora, donde muchas revistas tienen mujeres de tallas grandes en las portadas, estamos en la televisión, mujeres teniendo éxito sin importar su talla. Eso significa mucho”.

Cambió su vida

La vida de Fluvia cambió al poco tiempo de terminar de rodar el reality, del cual habrá una segunda temporada: “Durante mucho tiempo estuve soltera, enfocada en el trabajo o en mis hijos. Todo lo que hacía era trabajar y estar con los niños. Hay una conversación donde me decían que debería salir y conocer a alguien, yo dije que no, no quería nada de eso. Pero cuando salió al aire el programa conocí a alguien y terminé casándome. Fue curioso ver esa parte de mí, de hace un año”.