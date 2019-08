Karely Herrera, una belleza empoderada

La empresaria y diseñadora venezolana Karely Herrera sabe y entiende muy bien las necesidades de las mujeres a la hora de buscar un bikini o unos zapatos que les brinden seguridad, confort y sobre todo las hagan sentirse radiantes. Justo ahora está trabajando en nuevas propuestas para la temporada Otoño/Invierno 2019, resalta que todo este universo en el que ahora está inmersa viene de una necesidad personal cuando no encontraba en tiendas lo que ella requería para sentirse bella y plena.

“Yo fui modelo desde los 17 años. Entonces, esa cercanía con la moda siempre me dio esa sensibilidad en cuanto a los textiles y combinaciones. Y bueno, mujer al fin, coqueta por naturaleza, siempre tuve esa habilidad con la moda. Con los zapatos pasaba algo muy particular, me gustaba muchísimo hacer la combinación ideal con el calzado, pero siempre terminaba con el mismo y de repente estando en México -tengo 12 años viviendo acá- comencé a bocetar lo que me gustaría estar usando o conseguir en tiendas; lo del calzado comenzó hace tres años”, comparte en entrevista.

Fue así que contactó en Guadalajara a una fábrica y comenzaron a trabajar de la mano. “Yo sin haber estudiado la carrera, pero como sentía que me limitaba en cuanto al léxico, el poder expresar y dibujar adecuadamente lo que quería materializar, fue cuando decidí estudiar. Me gradué como diseñadora de calzado y la marca siguió caminando hasta la fecha”, el nombre de la firma es homónima.

Nace la idea del bikini

Justo en la escuela donde estudió, tenía una materia donde tenía que diseñar una colección de ropa donde había que incluir bikinis. “Eso fue algo que nunca imaginé, pero que me encantó y fue cuando salió mi línea de bikinis también. Tengo una tienda online (karelyherrera.com/) donde se vende ropa, pero esta viene de importación, únicamente aquí en México hacemos el calzado y los bikinis”. La creadora explica que a la hora de diseñar, se retroalimenta de los comentarios que le hacen sus amigas y cercanas sobre cómo les gustaría que fuera tal o cual calzado o forma de bikini.

“Los diseños en bikinis son muy diferentes, están los que son los más sexys para las más atrevidas, hasta los más tapaditos que incluso puede funcionar como blusa, claro, siempre con materiales especiales para usarse en la playa. Hay para todo tipo de mujer y todas las facetas de la mujer, porque independientemente de que te sientas muy segura o entrenes mucho, no siempre te sientes con ganas de usar un bikini chiquito o uno que te tape mucho y es ahí donde podemos jugar con todas estas opciones”.

“Además, lo bonito de la marca es que la clienta puede hacer el ‘match’ con las piezas que guste, si quiere llevarse una está bien, si quiere combinar una prenda con cualquier otra, también: la colección está diseñada para que se puedan realizar mezclas”, explica.

Igualmente, ofrece salidas de baño con forma de pantalón o falda para que precisamente el bikini pueda verse elegante y se use como parte del look para ir a un bar, un restaurante o salir a bailar.

En el calzado, por ejemplo, siempre busca que los zapatos sean los más cómodos posibles, su lema es “salir de casa en tacones y regresa a ella en tacones”. “¿Qué pasa con las mujeres? Salen de casa con el outfit ideal, el tacón perfecto y a las dos horas, el zapato las está matando, ya no lo aguantan y optan por ponerse flats o tenis, que si bien están en tendencia, ya no son parte de la combinación ideal que en un principio armaron”.

Todo su calzado tiene plantilla confort, además usa textiles que son muy amables con el pie, tiene modelos muy extravagantes, pero recalca, todos son muy cómodos. Además, Karely alista una colección de botas para la temporada Otoño/Invierno.