La animación, bajo la lupa en el FICG

El FICG albergó de manera virtual la conferencia Animación en América Latina. En la charla estuvo el jurado de la sección de animación internacional del festival: Fernanda Frick, René Castillo, Rita Basulto, Milton Guerrero y Andrea Lavagnini. La charla fue moderada por Angélica Lares, directora del área de Industria del FICG.

Rita Basulto, directora de animación, fue la primera en tomar la palabra tras la moderadora. De su vocación en el cine animado vinculado a las artes visuales dijo que “siempre tuve una fascinación muy grande por el dibujo y la escultura”.

Continuó Fernanda Frick, animadora, quien habló de cómo surge su proceso creativo. Anotó que poner el sentimiento en una obra, la incertidumbre de la felicidad, las exploraciones de los temas son los motores para su creación: “Es una mezcla de esas cosas las que hacen que comience el proyecto”.

Andrea Lavagnini comentó que uno de los puntos importantes de la animación latinoamericana es que cada país ha desarrollado sus propias formas. Andrea resaltó cómo los lugares donde se desarrolla más la tecnología es donde la animación tiene también su crecimiento. Desde Perú, el cineasta Milton Guerrero comentó la importancia de saber lo que se hará previamente, un aprendizaje que viene de su etapa como productor. No abarcar más de uno o dos proyectos por año y juntarse con gente con la que podrá convivir durante varios años son sus reglas para empezar un proyecto.

René Castillo, realizador pionero del stop motion en México, comentó que “la animación tiene que dar algo más, proponer un mundo nuevo, alguna fantasía para que se pueda explotar la animación, plasmar otra visión de las cosas”. De la técnica, agregó: “Amo el stop motion, pero es una técnica muy cara, muy lenta. Hay cosas que se complican: efectos como el agua, o multitudes. Pero lo más importante no es la técnica, es la historia”.

Aumenta el auge del VOD

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara recibió este domingo la conferencia virtual Monetización de contenido en VOD: el caso Sofá Digital, con Fabio Lima y Leopoldo Jiménez. La charla versó sobre el contexto en que los contenidos audiovisuales han encontrado un lugar en internet, en distintas plataformas donde el público cuenta con mayores opciones de entretenimiento en el formato VOD (video on demand).

Desde Brasil, Fabio fue el primero tomar la palabra, para primero presentar una base bibliográfica sobre el tema. Entre los análisis que comentó brevemente resaltó: “Hay una destrucción del modelo que existía, porque hay beneficios y avances que no funcionaban en el modelo, no para los independientes. No era eficiente”. Lima mencionó también que la economía puede seguir en lo digital en contextos como los actuales.

Uno de sus servicios es el sitio web Filmelier (www.filmelier.com/es/mx), desde donde se vinculan a las diferentes plataformas que ofrecen contenido digital. La plataforma tiene anualmente 32 millones de usuarios entre Brasil (70%) y México (30%). Otro sitio web que los usuarios pueden consultar es www.cinando.com/es/Company/sofa_digital_9952.

Desde México, Leopoldo Jiménez tomó la voz tras la intervención de Fabio. Leopoldo recordó que ambos tienen siete años colaborando, además de recalcar en cómo la visión a futuro que tuvieron en 2013 se ha concretado con el paso de los años, sobre todo en este 2020: “El momento en que se frena la exhibición en cines, que cierra todo el aparato de teatros, nosotros tomamos la decisión de lanzar el contenido de películas listas para su estreno en cines (entre marzo y agosto). Vimos que no iba a ser un tema de semanas. Decidimos mandar parte de nuestros estrenos directo a VOD, en las diferentes plataformas y canales”.

JL