La actriz Gabriela Spanic enfurecida contra "Top Chef VIP"

En la segunda temporada del reality de cocina “Top Chef VIP”, una de las participantes preferidas en la segunda temporada era la actriz Gaby Spanic, aunque inesperadamente salió de la competencia dejando confundido al público por la duda de qué había ocurrido con la actriz.

La protagonista de la serie de televisión “La Usurpadora” la semana pasada se ausentó de la competencia por lo que enseguida televidentes se preguntaban el porqué ya no estaba la artista Spanic en el programa.

"¿Dónde está Gaby Spanic?", "Queremos ver a Gaby Spanic, la dueña del rating, duela a quien le duela, sus platillos fueron los más creativos y lo preparaba con mucho amor y cariño".

"Queremos saber dónde está Gaby", "Qué pasó con Gaby Spanic", "Queremos ver a Gaby Spanic, sin ella el rating de Top Chef VIP 2 se va al abismo", fueron algunos de los mensajes que bombardearon en las redes sociales de Telemundo.

Dicho esto, la empresa por medio de un mensaje por vía Instagram confirmó que Gaby efectivamente ya no seguiría en el reality show.

"Por motivos personales no va a continuar en la competencia. Nuestro cariño y respeto para ella", fue lo que escribió la televisora, mientras que ella en una publicación puso con ironía: "los que menos cocinan ganan".

Difundió un mensaje a través de sus redes sociales para dejar claro lo que había pasado en ese programa de cocina, citando que sigue manteniendo su humildad.

"No es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado porque a veces me tratan igual como una desconocida, pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones.

"Son los productores algunos que desprecian el verdadero valor de los actores, hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional".

Añadió que tiene que trabajar le guste o no le guste, pero indicó que sí tiene claro que a pesar de que supuestamente la quieran desvalorizar para levantar el rating o el morbo para llamar la atención de cualquier proyecto donde está, eso es algo que no aceptará.

"Se han burlado de mis desgracias poniendo en duda mis vivencias, esto no lo voy a permitir más y confío en Dios principalmente y en mi equipo sincero, no aquellos que me quieren para su conveniencia”.

Finalmente, también compartió lo siguiente:

"Estoy aquí dando la cara, 'Top Chef' ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte".

