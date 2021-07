Ale Soto, nacida en Tlaquepaque Jalisco, sorprendió a todos los coaches de “La Voz” con su inigualable interpretación de “Me and Mr. Jones” de Amy Winehouse.

Edith Márquez, Miguel Bosé, Jesús Navarro y María José apretaron el botón tras la interpretación de Soto, sin embargo, la jalisciense se decidió por María José.

“Estoy segura de que, con ella, voy a llegar muy muy lejos, si no es que a la final”

Jesús Navarro, a pesar de que quería la voz de Ale Soto, no podía luchar por ella, debido a que uno de los coaches lo bloqueó.”Me robaron la oportunidad de trabajar juntos”, dijo.

Edith Márquez destacó la voz de Ale Soto: “Tienes un registro y un rango muy amplio, así es que me encantaría, sería un honor tenerte en mi equipo (...) Estoy segura de que tendrás una carrera muy prometedora”.

“Me emociona muchísimo su voz. No voy a dejar que nadie me la robe porque estoy segura de que, con ella, voy a llegar muy muy lejos, si no es que a la final”, destacó María José.

“La Voz”: ¿Quién es Ale Soto?

Ale Soto, de 24 años de edad, reside en Guadalajara Jalisco y su pasión siempre ha sido cantar géneros como soul, blues y jazz.

Soto destacó en el reality que es mamá soltera y, por ello, tuvo que detener sus estudios de la licenciatura en Ejecución Musical en la Universidad Libe de Música (ULM).

“Estoy muy feliz de estar aquí y de retomar mi carrera otra vez”, dijo en el programa.

Además de Ale Soto, otros jaliscienses han destacado en las audiciones de “LA Voz”, como Jesús Cortés y Moisés; ambos integrantes del equipo Bosé.

“La Voz”: Listos para los “Knockouts”

Luego de que todos los coaches lograran completar sus equipos en las audiciones, el próximo lunes a través de Azteca Uno iniciará la segunda ronda del reality.

Allí, los participantes tendrán que demostrar que tienen las mejores voces para poder seguir adelante y llegar a la final de “La Voz”.

