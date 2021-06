Durante las audiciones de la nueva temporada de “La Voz”, Miguel Bosé y Edith Márquez quedaron maravillados con la voz del tapatío Jesús Cortés, quien interpretó “Granada”.

“La historia y la aventura; no sabes cuánto me apetece”

Jesús logró hacer que Márquez y Bosé giraran su silla a tan sólo unos segundos de iniciar su interpretación. Fue finalmente con el equipo Bosé con el que se quedó el participante originario de Guadalajara.

“Yo estoy aquí para decirte que quiero tu voz, la quiero ver en mi equipo y te llevaré a la final”, dijo Miguel Bosé. “Creo que en este programa, una voz como la tuya, no solamente instaurada en la ópera cabe, sino que, además, podemos experimentar en muchas otras cosas más. La historia y la aventura; no sabes cuánto me apetece”.

Por su parte, Márquez destacó el poder de la voz que el joven de 25 años tiene. “Podríamos hacer cosas muy interesantes si te vienes a mi equipo”, dijo.

Bosé agregó: “Este chico tiene ya muy colocada su voz y creo que, en un programa como este, un color así es necesario, y cuidadito”.

"La Voz": ¿Quién es Jesús Cortés?

Jesús Cortés es un joven tenor originario de Guadalajara, Jalisco, que inició sus estudios musicales desde el 2006 en el taller experimental de música de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

También estudió la Licenciatura en Canto Operístico en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes bajo la cátedra de Amelia Sierra.

Cortés ha tenido participaciones en óperas como “La Caterina”, de Haydn; “La finta semplice”, de Mozart; “Countertenor Madness”, desde la ciudad de Toronto, Canadá; y una temporada de ópera para niños del Centro Cultural del Bosque del INBA con “El Día que María Perdió la Voz”.

