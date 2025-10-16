La Granja VIP: ¿Quiénes son los mejores pagados del reality?

El pasado domingo arrancó La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que busca competir directamente con La Casa de los Famosos. En este formato, 16 celebridades deberán convivir las 24 horas en un entorno rural, enfrentando retos físicos y emocionales durante las 10 semanas que durará el programa.

Desde su anuncio, el proyecto ha generado gran expectativa, no solo por el regreso de Adal Ramones como conductor principal —acompañado por Kristal Silva, quien será el único contacto externo de los participantes—, sino también por la polémica selección del elenco. Varios nombres que sonaban para la próxima edición de La Casa de los Famosos finalmente se integraron a este nuevo reality.

Uno de los temas que más interés ha despertado es el monto del premio final, que no ha sido revelado. Al ser la competencia directa del programa estelar de Televisa, se podría esperar un monto millonario; sin embargo, las ediciones de La Granja en otros países han entregado cantidades menores, cercanas a los 100 mil pesos mexicanos.

Mientras tanto, distintos comunicadores dedicados el espectáculo han filtrado los supuestos salarios que estarían recibiendo los participantes, y todo apunta a que el presupuesto para ello ha sido significativo.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, TV Azteca planeaba sacar rédito de sus éxitos pasados e incorporar a Lola Cortés como crítica —función que la hizo memorable en La Academia—, sin embargo, en un cambio de último momento fue incorporada como concursante, a cambio de un salario que llegaría a 500 mil pesos semanales.

Asimismo, la influencer conocida como La tía Sandra señaló que Fabiola Campomanes fue convocada de emergencia para reemplazar a Wendolee (exintegrante de La Academia) y habría aceptado por un pago semanal superior a los 435 mil pesos.

Lola Cortés y Fabiola Campomanes serían las mejor pagadas de La Granja VIP, pero otros participantes como Lis Vega, Alberto del Río, Sergio Mayer y Alfredo Adame podrían estar también cobrando jugosos pagos por su participación.

Concursantes de La Granja VIP